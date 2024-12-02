С 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки россиян: кому и какие выплаты положены, размеры пособий

В сфере карьеры необходимо соблюдать честность и надёжность. Слова и дело должны совпадать. Это поможет сохранить доверие людей. В любви желательно стремиться к новизне и быть открытыми к романтическим авантюрам. Благоприятны подарки в виде сюрпризов. Хорошо на этой неделе друг друга приятно удивлять. В вопросах здоровья для того, чтобы резко не наступил упадок сил, лучше не садиться на диеты и не голодать.