С 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки россиян: кому и какие выплаты положены, размеры пособий

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В 2025 году в России вступят в силу новые нормы, касающиеся пенсионных начислений. Кроме того, произойдет увеличение пособий на детей до 17 лет и повысятся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этих и других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, читайте в материале «Радио 1».
Размер пенсий в 2025 году
Страховые пенсии в России планируется повысить на 7,3% с начала января. Это увеличение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров и будет осуществлено в соответствии с ростом цен за прошедший год.
Выплаты по старости, инвалидности и уходу за пожилым
С января 2025 года вступят в силу новые правила выплат компенсаций пенсионерам, нуждающимся в уходе. Теперь средства будут перечисляться непосредственно на банковские счета самих пенсионеров, а не на счета ухаживающих за ними лиц, как это было ранее. Размер доплаты за уход за пожилым человеком составит 1200 рублей и будет назначен автоматически, без необходимости подачи заявления со стороны пенсионеров или их представителей. Эта надбавка будет доступна пенсионерам старше 80 лет и лицам с инвалидностью I группы.
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Кроме того, вступят в силу новые правила, касающиеся назначения страховой пенсии по потере кормильца. Теперь право на получение этой пенсии будет распространяться на вдов и вдовцов военнослужащих, которые воспитывают детей покойного кормильца. Эти изменения касаются супругов военнослужащих, проходивших службу по призыву, на контрактной основе, мобилизованных в Вооруженные силы, служивших в Национальной гвардии и супругов участников добровольческих формирований.
Пенсия будет назначаться вдовам и вдовцам, если они воспитывают детей погибшего до достижения ими 18 лет или до 23 лет, если дети обучаются на очной форме. Кроме того, если детям до 18 лет была присвоена инвалидность, пенсия будет назначаться без возрастных ограничений. Выплаты будут производиться независимо от возраста, трудоспособности или занятости получателя пенсии.
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Увеличение пособий
В 2025 году планируется увеличение пособий на детей до 17 лет, а также выплат, связанных с беременностью и родами, по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, будут увеличены единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержка малоимущих семей с детьми. Новые меры социальной поддержки семей коснутся не только увеличение существующих пособий, но и повышение материнского капитала, а также страховых и социальных пенсий.
Так, размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей и опекунов будет рассчитываться исходя из 40% среднедневного заработка. Для определения размера пособия учитывается доход за два года, предшествующих началу отпуска по уходу за ребенком. С января 2025 года минимальное пособие составит 9227 рублей, а с 1 февраля — 9900 рублей. Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц, сообщила член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова.
Материнский капитал
Что касается материнского капитала, то в 2025 году сумма выплаты за рождение (или усыновление) первого ребенка составит чуть более 676 тысяч рублей, а за второго и последующих — свыше 893 тысяч рублей. Остаток материнского капитала также будет проиндексирован: если у семьи осталась часть средств от выплаты, эта сумма увеличится на 7,3%.
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Выплаты для молодых матерей
Государственная Дума рассматривает законопроект, который предложит новую форму финансовой поддержки для молодых матерей до 25 лет с начала следующего года. Согласно этому законопроекту, женщины, родившие ребенка до достижения указанного возраста, смогут получить единовременную выплату в размере 200 000 рублей. Если у женщины родится двое или более детей, сумма будет начисляться на каждого ребенка.
Социальные пенсии
В России предусмотрены государственные социальные пенсии для нескольких категорий граждан:
- для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии;
- для людей с инвалидностью, не имеющих трудового стажа на момент подачи заявления;
- для сирот; для детей до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей;
- для студентов очной формы обучения до 23 лет.
Ожидается, что социальные пенсии вырастут на 14,7%. Таким образом, к концу следующего года размер социальной пенсии составит 15 456 рублей, что немного выше показателя 2024 года — 13 475 рублей.
Пособие малоимущим гражданам
Чтобы получить государственную поддержку, включая пособия для малоимущих семей или универсальные выплаты в 2025 году, гражданам следует обратиться в органы социальной защиты для оформления необходимых документов. Лицо может быть признано малоимущим, если его доходы ниже прожиточного минимума, установленного в его регионе.
В 2025 году прожиточный минимум в России составит: на душу населения — 17 733 рубля; для трудоспособного населения — 19 329 рублей; для пенсионеров — 15 250 рублей; для детей — 17 201 рубль.
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Анастасия Хохлова