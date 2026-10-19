Эксперты объяснили, почему бежевый цвет стал популярным в детской одежде

19 октября 2026, 14:08

Психолог Квашнина: бежевые вещи помогают мамам создать ощущение порядка

Фото: istockphoto / ANNA SUNGATULINA

Тренд на пастельные оттенки в детской одежде и игрушках сохраняется, несмотря на критику «бежевых мам». Эксперты связывают популярность нейтральных цветов с желанием родителей снизить визуальную нагрузку, изменениями в моде и интересами производителей. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».





Понятие «бежевые мамы» появилось из-за стремления родителей окружать детей вещами приглушённых оттенков. Сторонники такого подхода считают, что яркие игрушки и одежда перегружают нервную систему ребёнка. Поэтому они выбирают спокойную палитру для одежды, игрушек, книг и даже мультфильмов.



Психолог Янина Квашнина объяснила, что стремление к визуальному минимализму может быть связано с желанием родителей контролировать хотя бы часть повседневной жизни. Материнство сопровождается хаосом и непредсказуемостью, поэтому однотонные интерьеры и игрушки помогают некоторым взрослым создать ощущение порядка.



«Даже если ты родилась с организованностью полковника, тут всё расползается: режим, эмоции, овсяная каша, выплюнутая на стену. И в этом хаосе появляется мысль: "если я хотя бы визуально всё организую — станет легче дышать". Вот и появляются интерьеры без цветового шума, игрушки строго одного тона, шарф без ярких принтов. Это вроде бы про красоту, но на самом деле — про контроль. Про желание выстроить систему там, где она не работает по расписанию», — объяснила Квашнина.