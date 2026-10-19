Эксперты объяснили, почему бежевый цвет стал популярным в детской одежде
Тренд на пастельные оттенки в детской одежде и игрушках сохраняется, несмотря на критику «бежевых мам». Эксперты связывают популярность нейтральных цветов с желанием родителей снизить визуальную нагрузку, изменениями в моде и интересами производителей. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Понятие «бежевые мамы» появилось из-за стремления родителей окружать детей вещами приглушённых оттенков. Сторонники такого подхода считают, что яркие игрушки и одежда перегружают нервную систему ребёнка. Поэтому они выбирают спокойную палитру для одежды, игрушек, книг и даже мультфильмов.
Психолог Янина Квашнина объяснила, что стремление к визуальному минимализму может быть связано с желанием родителей контролировать хотя бы часть повседневной жизни. Материнство сопровождается хаосом и непредсказуемостью, поэтому однотонные интерьеры и игрушки помогают некоторым взрослым создать ощущение порядка.
«Даже если ты родилась с организованностью полковника, тут всё расползается: режим, эмоции, овсяная каша, выплюнутая на стену. И в этом хаосе появляется мысль: "если я хотя бы визуально всё организую — станет легче дышать". Вот и появляются интерьеры без цветового шума, игрушки строго одного тона, шарф без ярких принтов. Это вроде бы про красоту, но на самом деле — про контроль. Про желание выстроить систему там, где она не работает по расписанию», — объяснила Квашнина.Психолог Любовь Серебрийская предположила, что выбор между яркими и лаконичными вещами может зависеть от характера человека.
При этом пастельные оттенки не исчезли с рынка даже после того, как тренд на «бежевых мам» начали критиковать. Производители продолжают выпускать коляски, игрушки и предметы интерьера в нейтральных цветах. Одной из причин эксперты называют влияние минимализма, который стал особенно востребован на фоне информационного шума.
Член «Гильдии маркетологов» Анастасия Гукалова отметила, что нейтральные ткани выгодны массовым производителям. Такие вещи дольше остаются актуальными, реже требуют распродаж и легко сочетаются с другими элементами гардероба. Это позволяет компаниям продавать дополнительные товары и стимулировать повторные покупки.
Ещё одним фактором стало развитие массового потребления. Представитель онлайн-платформы для перепродажи вещей обратил внимание, что родители всё чаще покупают новые детские товары вместо того, чтобы передавать одежду и игрушки младшим детям.
Однако эксперты предупреждают, что стремление полностью исключить яркие цвета не решает всех проблем. Постоянное пребывание в однообразной визуальной среде может затруднить адаптацию к разнообразию окружающего мира. Поэтому пастельная палитра остаётся вопросом личных предпочтений, а не универсальным правилом воспитания.