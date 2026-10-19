Невролог назвала продукты, которые помогают мозгу сохранять внимание

19 октября 2026, 11:47

Рыба, яйца, орехи и цельнозерновые продукты поддерживают работу нервной системы

Фото: istockphoto / Lisovskaya

Питание влияет на работу нервной системы, в том числе на внимание, мотивацию, сон и эмоциональное состояние. Для нормальной работы мозга организму нужны аминокислоты, жирные кислоты, витамины и сложные углеводы, которые можно получить из привычных продуктов.





Об этом «Известиям» рассказала невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко. По словам специалиста, для выработки серотонина организму необходима аминокислота триптофан. Она содержится в бананах, молочных продуктах, яйцах, рыбе, индейке, орехах, семенах и бобовых. При этом важно включать такие продукты в полноценный ежедневный рацион, а не ограничиваться отдельными перекусами.



Мясо, творог, сыр, яйца, рыба, орехи и бобовые также служат источниками тирозина. Эта аминокислота участвует в выработке дофамина и норадреналина, которые связаны с бодростью, мотивацией и способностью концентрироваться.



Ещё один важный компонент рациона — омега-3 жирные кислоты. Они входят в состав клеточных мембран и участвуют в передаче сигналов между нервными клетками. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты содержатся преимущественно в жирной рыбе, в том числе сельди, тунце и красной рыбе. Растительными источниками омега-3 служат льняное семя и грецкие орехи, хотя состав жирных кислот в них отличается от рыбьего.



Для обеспечения мозга энергией врач рекомендовала включать в меню овсянку, гречку, бурый рис и цельнозерновой хлеб. Сложные углеводы помогают поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови, которая служит источником энергии для мозга.

«Еда сама не делает нам настроение. Она содержит аминокислоты, жирные кислоты, которые помогают нашей нервной системе работать лучше», — подчеркнула Бутенко.