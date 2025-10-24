Молодая актриса умерла от редкого заболевания
Американская актриса Изабель Тейт скончалась в возрасте 23 лет от редкой нервно-мышечной патологии. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на агента девушки Кима Маккрея.
Тейт боролась с болезнью Шарко-Мари-Тута — наследственным заболеванием, поражающим периферические нервы. Несмотря на это, актриса продолжала работать, получив свою первую взрослую роль в сериале «9-1-1: Нэшвилл», премьера которого состоялась в октябре.
Семья описала Изабель как «борца, полного огня», а также попросила вместо покупки цветов сделать пожертвования в память о ней в Ассоциацию Шарко-Мари-Тут, которая распространяет информацию об этой болезни.
Ранее сообщалось, что из жизни ушел ведущий гитарист рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Причиной смерти 74-летнего музыканта стали последствия травмы, полученной им при падении около месяца назад.
