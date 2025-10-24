Молодая актриса умерла от редкого заболевания

24 октября 2025, 15:37

Американская актриса Изабель Тейт от болезни Шарко-Мари-Тута

Фото: iStock/fergregory

Американская актриса Изабель Тейт скончалась в возрасте 23 лет от редкой нервно-мышечной патологии. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на агента девушки Кима Маккрея.