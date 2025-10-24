В международном форуме #МЫВМЕСТЕ примут участие более 10 тысяч человек
Более десяти тысяч человек из 40 стран объединит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который будет проходит в Москве со 2 по 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
#МЫВМЕСТЕ является ключевым форумом в сфере добровольчества и общественной деятельности. Он проводится в пятый раз и в этом году посвящён защитникам Отечества.
«Участниками мероприятия станут волонтёры, представители некоммерческих организаций, патриотических объединений, органов власти, бизнеса и СМИ, участники программы гуманитарных миссий и победители премии #МЫВМЕСТЕ», — говорится в сообщении.Собравшиеся обсудят новые формы поддержки участников СВО и их семей, а также проработают вопросы об укреплении единства и сохранении памяти о подвиге защитников.
Подать заявку на участие в форуме можно по ссылке. Регистрация открыта до 20 ноября.