В ЦУМ вернулись модные шапки 1990-х по цене почти в полмиллиона рублей
В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) появились в продаже меховые шапки, популярные в 1990-х годах. Товар уже доступен на сайте универмага.
Речь идет о головных уборах российского бренда Victoria Kusenkova из соболиного меха. Внутренняя часть шапок изготовлена из вискозы и полиэстера, которые, как указывается в описании, не электризуют волосы. Стоимость изделия составляет 572 тысячи рублей.
«Тонко выделанная пушнина с густым длинным ворсом делает головной убор легким, исключительно теплым и придает ему визуальный объем», — подчеркивается на сайте ЦУМа.