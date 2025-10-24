В ЦУМ вернулись модные шапки 1990-х по цене почти в полмиллиона рублей

24 октября 2025, 13:34

Фото: iStock/Dibas

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) появились в продаже меховые шапки, популярные в 1990-х годах. Товар уже доступен на сайте универмага.





Речь идет о головных уборах российского бренда Victoria Kusenkova из соболиного меха. Внутренняя часть шапок изготовлена из вискозы и полиэстера, которые, как указывается в описании, не электризуют волосы. Стоимость изделия составляет 572 тысячи рублей.





«Тонко выделанная пушнина с густым длинным ворсом делает головной убор легким, исключительно теплым и придает ему визуальный объем», — подчеркивается на сайте ЦУМа.