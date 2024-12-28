Эксперты объяснили решение Путина отказаться от лимитов на семейную ипотеку

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Отмена лимитов на «Семейную ипотеку», о которой во время прямой линии говорил президент России Владимир Путин, поддержит и покупателей новостроек, и застройщиков. Об этом заявили руководители Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова и Анастасия Голяшева. Такое решение, как отмечается, станет элементом стабильность в неспокойные времена.
Гизатова пояснила, что из-за наличия лимитов бывали случаи, когда семья уже получила одобрение на получение ипотеки, но пока они занимались поиском недвижимости, лимиты заканчивались.
«Отмена лимитов — это не про щедрость, а про поддержание доступности жилья и обеспечение продаж у застройщиков. И первым, и вторым необходимы госпрограммы, при текущей ключевой ставке других возможностей для приобретения новостроек через ипотечные программы нет», — пояснила президент организации Анастасия Голяшева в беседе с «Татар-информом».Читайте также:
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