Эксперты объяснили, за какие перепланировки в квартире накажут

Фото: iStock/anatoliy_gleb
Собственникам квартир в Москве настоятельно рекомендуется заранее узаконить любые изменения в планировке жилья. Мосжилинспекция напоминает, что несанкционированные перепланировки могут привести к штрафам и требованию вернуть квартиру в исходное состояние. Об этом информирует РИА Новости.
К числу изменений, подлежащих согласованию, относятся установка перегородок из гипсокартона, демонтаж стеклопакетов на балконах, снос порожков в санузлах и создание дверных проемов между комнатами. Специалисты инспекции могут выявить факты неузаконенной перепланировки в любое время, используя информацию от соседей или сотрудников управляющих компаний.
В случае обнаружения нарушений собственнику может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей, а также необходимость узаконить изменения. Перепланировкой признаются любые изменения конфигурации помещений, требующие внесения в технический паспорт квартиры.
Для согласования перепланировки необходимо собрать пакет документов, включающий заявление и проект, разработанный специализированной организацией, а также документы на квартиру и техпаспорт.
Читайте также:
Эксперт раскрыл секрет радиостанции УВБ-76
Эксперт раскритиковал идею регистрации геймеров через Госуслуги
В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
В случае обнаружения нарушений собственнику может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей, а также необходимость узаконить изменения. Перепланировкой признаются любые изменения конфигурации помещений, требующие внесения в технический паспорт квартиры.
Для согласования перепланировки необходимо собрать пакет документов, включающий заявление и проект, разработанный специализированной организацией, а также документы на квартиру и техпаспорт.
Читайте также:
Эксперт раскрыл секрет радиостанции УВБ-76
Эксперт раскритиковал идею регистрации геймеров через Госуслуги
В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
Дарья Осипова