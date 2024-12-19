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Эксперты объяснили, за какие перепланировки в квартире накажут

Эксперты объяснили, за какие перепланировки можно получить штраф
Фото: iStock/anatoliy_gleb

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Собственникам квартир в Москве настоятельно рекомендуется заранее узаконить любые изменения в планировке жилья. Мосжилинспекция напоминает, что несанкционированные перепланировки могут привести к штрафам и требованию вернуть квартиру в исходное состояние. Об этом информирует РИА Новости.
К числу изменений, подлежащих согласованию, относятся установка перегородок из гипсокартона, демонтаж стеклопакетов на балконах, снос порожков в санузлах и создание дверных проемов между комнатами. Специалисты инспекции могут выявить факты неузаконенной перепланировки в любое время, используя информацию от соседей или сотрудников управляющих компаний.

В случае обнаружения нарушений собственнику может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей, а также необходимость узаконить изменения. Перепланировкой признаются любые изменения конфигурации помещений, требующие внесения в технический паспорт квартиры.



Для согласования перепланировки необходимо собрать пакет документов, включающий заявление и проект, разработанный специализированной организацией, а также документы на квартиру и техпаспорт.

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Мать американского журналиста попросила у Путина помощи в поисках сына
NBC: мать журналиста из США попросила Путина помочь с поиском сына в Сирии
19 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/TexBr

Мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента России Владимира Путина помочь ей в поисках сына. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Остин Тайс пропал в Сирии около 10 лет назад. По мнению матери журналиста, связи президента РФ в Сирии могут помочь ей найти Остина.

Согласно комментарию матери для телеканала, она обращается к влиятельным людям, которые помогут ей найти Остина. Свою просьбу к Путину она объясняет тем, что после длительного присутствия в Сирии военные РФ могут иметь информацию, с помощью которой получится отыскать сына.

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#рф
#владимир путин
#сирия
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Кадыров: семьи, которые назовут ребенка в честь героев Чечни, получат 500 тыс рублей
19 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/ArtemSam

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи, которые назовут ребенка в честь героев республики, получат по 500 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил после совещания о подведении итогов Года истории в Чечне.
«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — пояснил Кадыров.

По информации ТАСС, выплата будет доступна только тем семьям, чьи дети родились в определенные дни, даты которых пока не известны. Проведения акции рассчитано до конца года.

Также Кадыров призвал жителей Чечни оказать содействие в сборе важных исторических предметов и передать имеющиеся у них вещи в региональные музеи. Он отметил, что такими действиями граждане поспособствуют сохранению истории, которая станет доступна для будущих поколений.

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#акции
#кадыров
#выплаты
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Детский психолог рассказала, как не расстроить ребенка недорогим подарком на Новый год
18 декабря 2024, 23:56

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Стоит предложить ребенку альтернативы для подарков от Деда Мороза еще на стадии подготовки к празднику, когда он только составил список, чтобы не расстраивать его в новогоднюю ночь. Таким советом поделилась детский психолог Ирина Таранова. Также, по ее словам, важно помнить, что радость от Нового года связана не только с подарками, но и с праздничной атмосферой в семье.
«Стоит помнить, что новогоднее настроение создается не только за счет подарка, который Дед Мороз принес ребенку, но и за счет семейной подготовки к празднику, за счет ожидания чуда, новогодней атмосферы, взаимных поздравлений, <…> украшению дома, и кучи всего другого, что можно сюда добавить для того, чтобы Новый год у ребенка был просто потрясающим и замечательным», — поделилась специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что треть опрошенных россиян считает идеальным Новым годом тот праздник, на который было потрачено не менее 300 тысяч рублей. Как сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с исследованием, только каждый пятый человек признал, что для празднования ему хватило бы суммы до 50 тысяч рублей.
«11,6% оценили бюджет идеального Нового года от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, и примерно столько же (12,9%) — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Четверти опрошенных (25,8%) для каникул мечты потребовалось бы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей», — пишет издание.
Всего в опросе приняли участие 3 тысячи россиян.

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Антитренды: Стилист перечислила образы, в которых не стоит встречать Новый год
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Дизайнер интерьеров рассказала, как украсить квартиру к Новому году
Дизайнер интерьеров Быкова: новогодний декор должен быть незаметным
18 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/petrenkod

Новогодний декор должен быть незаметным и натурального цвета. Об этом рассказала дизайнер интерьеров и декоратор Юлия Быкова. По ее словам, наиболее актуальным стилем в этом сезоне считается минимализм.
«Модное украшение должно выглядеть так, будто его и нет: нельзя, чтобы оно было ядреного, яркого цвета и бросалось в глаза. Для украшений больше подойдет зеленый или коричневый, но самое главное – чтобы все вписывалось в домашний интерьер настолько органично, насколько это возможно», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».
В то же время стилист Лина Дембикова рассказала, как выбрать наряд на Новый год, который потом сможет вписаться в повседневный гардероб. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что в таком случае можно выбрать брючный костюм цвета капучино, который можно будет носить и после корпоратива.
«Если бы я отправлялась на корпоратив, отдала бы предпочтение брючному костюму в цвете капучино. Сделать этот образ более ярким можно с помощью боа. А после торжества носить такой костюм можно на работу, иногда сочетая брюки или пиджак с другими вещами. Беспроигрышной классикой в новогоднюю ночь считаются лаконичные черные и бордовые платья, которые затем можно сочетать с жакетами и ходить так на работу», — поделилась Дембикова.
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Самой выгодной работой в Новый год стали продажа пиротехники, прокат и доставка
18 декабря 2024, 23:10

Фото: iStock/evarak

Самыми выгодными предложениями для подработки на новогодних праздниках стали продажа пиротехники, прокат лыж, доставка сладких наборов и стикеровка елочных игрушек. К соответствующим выводам пришло исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Также неплохим способом подзаработать в Новый год назвали работу детским аниматором.
Продавцу пиротехники в Москве, согласно исследованию, которое изучило RT, предлагают зарплату до 160 тысяч рублей, сотруднику проката лыж — до 150 тысяч, стикеровщику елочных игрушек — от 130 тысяч, а курьеру доставки сладких подарочных наборов — от 125 тысяч. Детскому аниматору, в свою очередь, обещают до 80 тысяч рублей.

Подобные варианты подработки кажутся более чем актуальными, учитывая информацию о стоимости новогоднего стола в этом году. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на другое исследование, большинству жителей северной столицы придется заплатить за праздничное застолье от 20 тысяч рублей. Сам Санкт-Петербург при этом вошел в топ-5 городов с самыми дорогими новогодними ужинами.
«Половина опрошенных ожидают, что новогоднее застолье будет дороже, чем в прошлом году (35% – немного дороже, 17% – значительно дороже). Распределение планируемых трат на праздничный стол выглядит так: 27% – 20-40 тысяч рублей, 21% – 40-50 тысяч рублей, 9% – более 50 тысяч рублей, 43% ожидают меньших расходов», — отмечает издание.
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#новый год
#исследование
#стилист
#петербург
#работа
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Эксперт раскрыл секрет радиостанции УВБ-76
Военэскперт Дандыкин: радиостанция УВБ-76 «Жужжалка» не может передавать шифры
18 декабря 2024, 23:05

Фото: iStock/Alina Abel

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», не может передавать шифры или секретные данные. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для конфиденциальных сообщений существуют другие каналы связи.
«У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг. Сейчас все на нервах. Но можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи. Командир подлодки вообще вскрывает пакет с приказом после погружения», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин добавил, что прозвучавшие недавно в эфире «жужжалки» песни SHAMAN и гимн СССР — это случайно пробившиеся сигналы. Также вероятно, отметил эксперт, что кто-то специально пробился в эфир.

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#эксперт
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#граница
#ядерное оружие
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В Госдуме назвали неожиданный способ борьбы с террористами
Депутат Матвеев: нужен визовый режим со Средней Азией для борьбы с террористами
18 декабря 2024, 22:53

Фото: iStock/FTiare

Для борьбы с террористами-мигрантами следует ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья на время проведения СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, открытые границы во время боевых действий — это абсурд.
«Существование открытой границы, безвизовый режим являются абсурдом в ситуации, когда страна воюет. Очень странный, плохо объяснимый абсурд. При таком количестве мигрантов, которые законно находятся на территории России, когда сотни тысяч получили паспорта РФ, что еще более легитимизирует их присутствие, избежать полностью вербовки представителей различных диаспор не получится», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Матвеев отметил, что принять решение о введении визового режима следовало еще давно — в начале СВО или после теракта в «Крокус Сити Холле». Он также добавил, что западные и украинские спецслужбы используют мигрантов как расходный материал.

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#сво
#рф
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Эксперт раскритиковал идею регистрации геймеров через Госуслуги
Эксперт Горбаченко: идея регистрации геймеров через Госуслуги избыточна и неясна
18 декабря 2024, 22:44

Фото: iStock/AnnaStills

Идея регистрации геймеров через Госуслуги является избыточной и неясной, заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко. По его словам, инициатива равнозначна предложению идентифицировать каждого ребенка при входе в магазин детских товаров.
«Акцент делается не на улучшении или развитии, а скорее на запрете. В игровую индустрию вовлечены множество участников: от пользователей до производителей, и сложно увидеть, кто из них получит пользу от предлагаемых изменений. <…> Идея регистрации всех игроков через портал Госуслуги избыточна и неясна», — подчеркнул эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Горбаченко также отметил, что маркировка игр, о которой говорится в инициативе, уже существует — индустрия уже разработала и ввела по крайней мере два типа маркировки, что отразится на опыте игроков в положительном ключе.

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#госуслуги
#портал
#маркировка
#сво
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В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов
18 декабря 2024, 22:43

Фото: iStock/puhimec

В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов на основе математической среды Engee. Об этом сообщает RuNews24.ru. Ее продемонстрировали на ежегодном Международном форуме «Электрические сети».
«В этот раз посетителям форума можно было лично провести эксперимент, нажав на красную кнопку, вызвать короткое замыкание в цифровой модели энергосистемы, развернутой на КПМ РИТМ. И далее наблюдать, как реальное устройство защиты с подстанции (в данном случае терминал РЗА), подключенное к КПМ РИТМ, реагирует на возникшую аварию: оперативно производит отключение поврежденных участков сети и восстанавливает ее нормальную работу», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн. Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.

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#безопасность
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