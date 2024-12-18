В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В городском округе Кашира 21 декабря пройдёт уникальное мероприятие. Все желающие могут присоединиться к акции «Самое длинное письмо Деду Морозу», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нужно написать письмо главному новогоднему волшебнику России в одной из точек – парке Каширы-2, Ожерелья и на набережной. Акция проходит в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Акция стартовала 21 ноября и продлится до 21 декабря.
Найти подробную информацию о ней и записаться на мастер-класс можно по ссылке.
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«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех написать Деду Морозу свои заветные желания. Нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику заранее или непосредственно на мероприятии. Макеты можно получить в одной из трёх точек. Позже все рисунки и письма соединим в единое послание», – рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Акция стартовала 21 ноября и продлится до 21 декабря.
Найти подробную информацию о ней и записаться на мастер-класс можно по ссылке.
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Лора Луганская