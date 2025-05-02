Эксперты отметили рост цен на зеленый чай в России с начала года

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На 13,9% с начала года выросла цена на зеленый чай в России. Об этом пишет портал Postnews со ссылкой на результаты исследования сервиса ценового мониторинга «Ценозавр».
Отмечено, что ценник на черный чай за тот же период вырос лишь на 5,4%. Таким образом сегодня цена 100 граммов зеленого чая в среднем составляет 287 рублей, а черного — 275 рублей.
Обозреватели подчеркивают, что имеются в виду средние значения в российских торговых сетях, а это значит, что цена варьируется. Анализ роста цен на чай за последние несколько лет показал, что в ближайшее время они могут вырасти до 4,7%. При этом эксперты говорят, что рост не прогнозируется.
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Обозреватели подчеркивают, что имеются в виду средние значения в российских торговых сетях, а это значит, что цена варьируется. Анализ роста цен на чай за последние несколько лет показал, что в ближайшее время они могут вырасти до 4,7%. При этом эксперты говорят, что рост не прогнозируется.
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Никита Кротов