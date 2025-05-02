«Абсолютно не шучу»: Кинокритик дал россиянам один совет на майские праздники

Давид Шнейдеров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Кинокритик Давид Шнейдеров порекомендовал россиянам в период майских праздников «оставить кино на потом». Его совет опубликовал портал «Татар-Информ».
«Я бы советовал людям в эти майские праздники погулять, побыть с семьей, почитать и сходить в театр. А кино лучше оставить на потом. Я абсолютно не шучу», — сказал Шнейдеров.Он добавил, что продолжение нашумевшего кинофильма «Батя» стало неудачным, как и провалившийся в прокате «Кракен».
«Мастер» — неплохой фильм, но он уже сходит с экранов. «В списках не значился» тоже ждет сокрушительное фиаско в прокате», — резюмировал Шнейдеров.
Ранее стало известно, сколько подмосковных школьников были зрителями акции «Кино Победы».
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