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Врачи рассказали, почему в праздники происходит рост травм и болезней

Врачи призвали родителей не переоценивать взрослость ребенка
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Питерские врачи призвали не переоценивать взрослость ребенка, говоря о росте травм и болезней в праздники. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Первое, что я всегда буду повторять, – что не должно быть бесконтрольного поведения у детей. Если маленький ребенок затихает — значит, он что-то придумывает, что не всегда закончится благополучно», — пояснила доктор медицинских наук Мария Ревнова.

Специалисты отметили, что в три-четыре года дети вполне могут побежать за змеей, чтобы ее потрогать, ведь в этом возрасте они любопытны и не испытывают чувства страха. Заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета Ксана Штернлихт рассказала, что делать, если ребенка все же укусили.

«Первое — это промыть рану. Не надо ничего прижигать, не надо накладывать жгуты, потому что это чревато нарушением микроциркуляции. Необходимо просто промыть рану, закрыть повязкой, можно сделать иммобилизацию как при переломах, чтобы не двигать конечностью, дать таблетку противоаллергического средства и обратиться в ближайшую больницу», — пояснила Штернлихт.

Медики призвали не кормить белок в парках, поскольку те переносят бешенство. Если же ребенка укусил клещ, нужно обратиться к инфекционистам. Во избежание встречи с клещом врачи рекомендуют при походах в лес одеваться соответствующе.

Кроме того, детям не рекомендуется употреблять в пищу чипсы, энергетики и газировку. В заключение доктора отметили, что у многих петербуржцев наблюдается аллергия на цветение.

«Для нас, медиков, лучше всего прохладная и дождливая погода. Никто не ездит на пикники, не гуляет возле водоемов, не открывает окна, мало у кого возникает желание покататься на самокатах, поплавать в водоеме. Это самая хорошая погода для приемного отделения!» — заключила Ксана Штернлихт.
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#травмы
«Абсолютно не шучу»: Кинокритик дал россиянам один совет на майские праздники
Шнейдеров порекомендовал россиянам в майские праздники оставить кино на потом
02 мая 2025, 18:01

Давид Шнейдеров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Кинокритик Давид Шнейдеров порекомендовал россиянам в период майских праздников «оставить кино на потом». Его совет опубликовал портал «Татар-Информ».
«Я бы советовал людям в эти майские праздники погулять, побыть с семьей, почитать и сходить в театр. А кино лучше оставить на потом. Я абсолютно не шучу», — сказал Шнейдеров.
Он добавил, что продолжение нашумевшего кинофильма «Батя» стало неудачным, как и провалившийся в прокате «Кракен».

«Мастер» — неплохой фильм, но он уже сходит с экранов. «В списках не значился» тоже ждет сокрушительное фиаско в прокате», — резюмировал Шнейдеров.

Ранее стало известно, сколько подмосковных школьников были зрителями акции «Кино Победы».

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#россия
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#новости
#майские праздники
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Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся
02 мая 2025, 14:02

Андрей Малахов (Фото: Телеграмм @and_malakhov)

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Иванов отметил, что каждый имеет право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению, однако рекомендовал телеведущему задуматься о более значимых приоритетах в условиях текущих трудностей в стране. Об этом пишет «‎NEWS.ru».
«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — заявил депутат.

Иванов подчеркнул, что демонстрация роскоши может вызывать вопросы у россиян, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.

Ранее Малахов опубликовал видеоролик, посвященный 58-летию Киркорова, в котором он появился с двумя вязаными букетами от Bottega Veneta, стоимость одного из которых составляет 1,5 миллиона рублей.

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#депутат
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Нарколог советует избегать запоя на майских праздниках
Нарколог Холдин: вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам
02 мая 2025, 14:00

Фото: iStock/Jan Danek

Накануне продолжительных майских праздников, символизирующих старт периода пикников и приготовления блюд на открытом огне, ведущий консультант-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин акцентировал внимание на угрозах, связанных с избыточным употреблением спиртных напитков.
Он отметил, что праздничная атмосфера часто сопровождается обильным потреблением алкогольных напитков, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Шашлык сам по себе является тяжелым блюдом, увеличивающим нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Добавление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это увеличивает вероятность возникновения различных проблем со здоровьем, от простого дискомфорта до серьезных последствий, требующих госпитализации.

Для безопасного празднования врачи рекомендуют выбирать здоровые напитки и закуски. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, чаю или морсам. Отличным дополнением к мясному меню станут свежие овощи и зелень, снижающие риски негативных последствий для здоровья.

Таким образом, соблюдение простых рекомендаций позволит насладиться отдыхом на природе, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.

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#напитки
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Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам
Кинолог Голубев: собака может гулять без поводка только на специальных площадках
02 мая 2025, 13:01

Фото: iStock/Nataba

Смерть в результате дорожно-транспортного происшествия – одна из самых распространённых причин гибели собак. Под особую группу риска попадают городские питомцы, а также те, кто гуляет без поводка в неположенном месте. Внимательный хозяин должен заблаговременно обучить своего четвероногого друга необходимым командам, которые, возможно, однажды спасут жизнь животному.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что особую тревогу вызывают случаи, когда владельцы разрешают своим питомцам находиться на самовыгуле.

«Мы неоднократно говорили и повторим снова, что подобное решение хозяина можно сравнить с тем, чтобы отпустить маленького ребёнка гулять самостоятельно. Собак на самовыгуле подстерегает множество опасностей, среди которых — риск попасть под машину. Безопасность питомца, по большому счёту, зависит от двух факторов: ответственного поведения хозяина и грамотного воспитания», — объяснил он.

Воспитание начинается с раннего возраста


Как только щенок начинает совершать полноценные прогулки, необходимо приступить к обучению выполнению команд. Важно не упустить этот период, когда питомец максимально восприимчив к дрессировке, поскольку взрослая собака поддаётся воспитанию сложнее.

Амуниция и пакетик вкусняшек – ваши главные помощники


Собака может гулять без поводка только на специально отведённых площадках. Даже если питомец кажется очень послушным и не отходит от вас ни на шаг, никогда знать наверняка, что он не сорвётся при любом пугающем звуке. А лакомства пригодятся, чтобы поощрять правильное поведение – это основа грамотной дрессировки.

Положительное подкрепление, и ещё раз положительное подкрепление


Питомца нужно вознаграждать за любое правильное действие. Похвала индивидуальна для каждого — это может быть лакомство, поглаживание или игра. Так вы даёте собаке понять, какого поведения от неё ожидают. Со временем животное начнёт повторять нужные команды и действия, что поможет освоить тот же безопасный переход дороги, например.


С чего начинается обучение


Грамотная дрессировка может выглядеть так: на поводке собака подводится к пешеходному переходу. Во время шага хозяин берёт питомца на короткий поводок, держится рядом с ним и подаёт команду: «Рядом». Непосредственно перед дорогой подаётся команда «Стой», и движение прекращается. Когда загорается зелёный свет или нерегулируемый пешеходный участок не представляет опасности, произносится сигнал «Можно», «Идём» или «Вперёд». Как только вы перешли дорогу, собака за послушание получает лакомство. Такие действия должны совершаться также и на обратном пути. Со временем собака поймёт, какого поведения от нее ожидают на дороге.

Собака также должна уметь четко реагировать на призыв «Ко мне»! Это важная команда, которая сможет спасти питомцу жизнь в непредвиденной ситуации, например, если четвероногий друг сорвётся с поводка. Также полезно, чтобы собака понимала сигналы «Фу», «Нельзя», если, например, она решит отвлечься во время перехода дороги и подобрать что-то с земли.

По словам Голубева, чем раньше ваша собака научится понимать эти команды, тем безопаснее и спокойнее станут ваши прогулки.

«Помните, что успех зависит не только от питомца, но и от ваших последовательных действий: процесс дрессировки должен быть выстроен по определённой схеме, от которой нельзя отходить. Если сегодня вы подаёте собаке сигналы перед дорогой, а завтра нет или дергаете её с помощью поводка, это только запутает животное, и ему будет сложно понимать, какого поведения от него ждут», — отметил кинолог.

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Возможен перерасчёт за услуги ЖКХ после майских праздников
После майских праздников сделают перерасчёт за услуги ЖКХ
02 мая 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

После завершения майских праздников жители Москвы смогут воспользоваться возможностью снижения сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Согласно правилам, если квартира была пуста в течение нескольких дней, владельцы жилья вправе подать заявление на перерасчёт платежей за водоснабжение, электричество, газ, водоотведение и вывоз мусора.
Российское издание «Лайф» отмечает, что для оформления перерасчёта необходимо представить управляющей компании документальные подтверждения своего отсутствия, такие как билеты на транспорт или бронирование гостиниц. Важно отметить, что эта процедура доступна лишь для тех услуг, оплата которых осуществляется не по показаниям индивидуальных приборов учета.

Подать заявку на перерасчёт возможно в течение месяца после возвращения домой, однако задолженность по коммунальным платежам должна быть погашена заранее, иначе будут начислены штрафные санкции. Перерасчёт отразится в следующей квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

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