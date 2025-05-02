Врачи рассказали, почему в праздники происходит рост травм и болезней

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Питерские врачи призвали не переоценивать взрослость ребенка, говоря о росте травм и болезней в праздники. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Первое, что я всегда буду повторять, – что не должно быть бесконтрольного поведения у детей. Если маленький ребенок затихает — значит, он что-то придумывает, что не всегда закончится благополучно», — пояснила доктор медицинских наук Мария Ревнова.
Специалисты отметили, что в три-четыре года дети вполне могут побежать за змеей, чтобы ее потрогать, ведь в этом возрасте они любопытны и не испытывают чувства страха. Заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета Ксана Штернлихт рассказала, что делать, если ребенка все же укусили.
«Первое — это промыть рану. Не надо ничего прижигать, не надо накладывать жгуты, потому что это чревато нарушением микроциркуляции. Необходимо просто промыть рану, закрыть повязкой, можно сделать иммобилизацию как при переломах, чтобы не двигать конечностью, дать таблетку противоаллергического средства и обратиться в ближайшую больницу», — пояснила Штернлихт.
Медики призвали не кормить белок в парках, поскольку те переносят бешенство. Если же ребенка укусил клещ, нужно обратиться к инфекционистам. Во избежание встречи с клещом врачи рекомендуют при походах в лес одеваться соответствующе.
Кроме того, детям не рекомендуется употреблять в пищу чипсы, энергетики и газировку. В заключение доктора отметили, что у многих петербуржцев наблюдается аллергия на цветение.
«Для нас, медиков, лучше всего прохладная и дождливая погода. Никто не ездит на пикники, не гуляет возле водоемов, не открывает окна, мало у кого возникает желание покататься на самокатах, поплавать в водоеме. Это самая хорошая погода для приемного отделения!» — заключила Ксана Штернлихт.Читайте также:
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Никита Кротов