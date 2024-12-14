Эксперты оценили блокировку Viber в России

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Большинство российских пользователей не испытают какие-либо трудности после блокировки мессенджера Viber. Об этом сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с РБК.
По мнению IT-эксперта, возможно, пострадает старшее поколение пользователей, которым «внуки устанавливали для коммуникации только Viber». Клименко считает, что они освоят другие мессенджеры в короткие сроки.
Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.
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Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.
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Екатерина Коршунова