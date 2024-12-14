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Эксперты оценили блокировку Viber в России

IT-эксперт Клименко: пользователи не испытают трудности после блокировки Viber
Фото: iStock/dimarik

Фото: iStock/dimarik

Большинство российских пользователей не испытают какие-либо трудности после блокировки мессенджера Viber. Об этом сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с РБК.
По мнению IT-эксперта, возможно, пострадает старшее поколение пользователей, которым «внуки устанавливали для коммуникации только Viber». Клименко считает, что они освоят другие мессенджеры в короткие сроки.

Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.



Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.

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АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии
АТОР: слова вице-президента Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста
14 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что опубликованные в средствах массовой информации высказывания являются некорректно интерпретированными цитатами. В пресс-службе АТОР отметили, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка.

Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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Суд утвердил штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию ВС России
Мосгорсуд оставил в силе штраф Ивлеевой в 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
14 декабря 2024, 06:13

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, обязавшее блогера Анастасию Ивлееву выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу Ивлеевой, подтвердив её виновность в административном правонарушении.
Ранее, 25 апреля, Тверской суд признал блогера виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Причиной штрафа стал пост в Instagram*, который Ивлеева не удалила из публичного пространства, несмотря на требование закона.

Судебные материалы, передает ТАСС, указывают, что пост был направлен на подрыв репутации армии и противоречит законодательству РФ.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#рф
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В России собираются запретить скидки на спиртное
Кабмин РФ поручил подготовить предложения по отмене скидок на алкоголь
14 декабря 2024, 04:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок. Соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на портале правовой информации.
Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. В работе примут участие Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

Это решение связано с комплексной стратегией по снижению потребления алкоголя и укреплению ценностей здорового образа жизни.

Ранее Минздрав сообщил о планах сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека к 2030 году. Ожидается, что это положительно скажется на продолжительности и качестве жизни россиян. Особое внимание уделяется профилактике алкоголизма, улучшению медицинской реабилитации и социальной адаптации.

11 декабря в ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги.

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#минсельхоз
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Ежегодная поддержка: пенсионерам предложили новую выплату к дню рождения
В ГД скоро внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
14 декабря 2024, 02:12

Фото: iStock/Inside Creative House

В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Дополнительная выплата направлена на поддержку всех категорий пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и сотрудников силовых структур. Размер выплаты будет равен месячной пенсии пенсионера на момент её начисления.
«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — объяснил Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что ранее проект закона не был принят из-за несоответствия федеральным законодательным требованиям. В обновлённой редакции документ учитывает изменения в законодательстве, включая правки в законы №400-ФЗ и №166-ФЗ.

Парламентарий считает, что введение 13-й пенсии поможет компенсировать рост цен и инфляцию, а также станет символом заботы государства о пожилых гражданах.

По его мнению, дополнительная выплата улучшит уровень жизни пенсионеров, средняя пенсия которых остаётся на уровне 21 тысячи рублей. Выплата станет важным шагом в восстановлении социальной справедливости.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию.

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В России заблокировали Viber: чем это вызвано?
В России Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за нарушений закона
14 декабря 2024, 00:59

Фото: iStock/Sitthiphong

В России ограничен доступ к мессенджеру Viber, сообщает Роскомнадзор. Это решение связано с нарушением требований законодательства, включая неуплату штрафов и отказ компании удалять запрещенную информацию, в том числе касающуюся спецоперации.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор отметил, что ограничение направлено на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан и продажи наркотиков.

За последние два года сумма штрафов, наложенных на Viber, превысила 1,8 миллиона рублей, но остаётся неуплаченной. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что компания игнорирует российские законы.

По данным TelecomDaily, ежедневно Viber в России используют около 1,7 миллиона человек. Для сравнения, у WhatsApp 8,1 миллиона пользователей, а у Telegram — 6,4 миллиона.

Ранее 13 декабря стало известно, что Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками.

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#приложения
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Туристический поток в Абхазию в 2025 году может побить рекорды прошлого года
АТОР спрогнозировала новый рекорд российских туристов в Абхазии в 2025 году
13 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/William_Potter

В 2025 году весенне-летний туристический сезон в Абхазии может стать успешным, а турпоток из России превысит показатели 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, которые передает ТАСС, предварительное бронирование на 2025 год уже опережает прошлогодние объемы на 25-30%. Абхазия занимает около 10% всего российского выездного туризма, а в 2024 году поток туристов из России вырос на 5-7%, достигнув около 1,5 млн поездок.

Несмотря на рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития приостановить продажи туров в регион, туроператоры продолжают выполнять ранее оплаченные бронирования, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.

«Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно», — объяснили в ассоциации.

Ранее «Радио 1» передавало, что обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей».

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Жительница Красногорска Нина Гарькуша отметила 105-летие

Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры

Экономист раскрыла, как сэкономить на покупке подержанного автомобиля
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Жительница Красногорска Нина Гарькуша отметила 105-летие
13 декабря 2024, 22:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске отпраздновала день рождения одна из самых пожилых жительниц городского округа – Нина Ильинична Гарькуша. Ей исполнилось 105 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Поздравить именинницу и вручить подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и лавы Красногорска Дмитрия Волкова приехал зампредседателя Совета депутатов округа Богдан Андриянов.
«Примите самые тёплые поздравления с крышесносной цифрой – со 105-летним юбилеем! Мы всегда с особым уважением говорим о наших старших, тех, кто много лет трудился на благо родной земли, делая её лучше. Жизнь измеряется не годами, а добрыми делами, и вы тому яркий пример!», – сказал Андриянов.
Нина Ильинична большую часть жизни провела на Кубани, но 20 лет назад переехала к дочери и зятю в Красногорск. Она не бросила своё главное увлечение – уход за цветами. За свой цветник у подъезда заслужила не только восхищение соседей, но и многочисленные благодарственные письма от администрации округа.

В ожидании весны Нина Гарькуша предаётся ещё одному хобби — чтению приключенческих романов. За неделю она прочитывает по пять – шесть книг.

У долгожительницы – большая дружная семья, в которой пять внуков и восемь правнуков.

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Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры
Риэлтор Апрелев: опись всей квартиры должна быть указана в договоре аренды
13 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/chanakon laorob

Опись всей квартиры, подробное описание обязанностей сторон и исключение всевозможных рисков нужно обязательно указывать в договоре об аренде. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, правильно составленный договор аренды квартиры поможет не только арендодателю, но и арендатору.
«Взаимоотношения [собственника и нанимателя], конечно, должны быть четко зафиксированы в письменном виде, то есть должен быть заключен официальный договор, в двух экземплярах. Он может быть долгосрочным и краткосрочным. На сегодняшний момент, долгосрочные договоры подлежат регистрации. Арендная ставка по ним будет выше, и в них будет гораздо больше деталей, связанных с возможностью увеличения стоимости проживания. Краткосрочные же, то есть до 12 месяцев, не регистрируются, и это более распространенная форма. 85-90% всех арендных взаимоотношений выстроены именно в рамках таких письменных договоров», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в России по итогам ноября существенно вырос спрос на вторичное жилье. Как сообщают «Известия» со ссылкой исследование «Авито Недвижимости», активность покупателей на вторичном рынке по всей стране выросла на 12%, в Москве и вовсе на 26%.

Средняя стоимость такой квартиры, как отмечается, составила 7,5 млн рублей — ровно столько же, как в 2023 году.

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Экономист раскрыла, как сэкономить на покупке подержанного автомобиля
Экономист Анисимова: на аукционах можно купить подержанную машину дешевле рынка
13 декабря 2024, 22:14

Фото: iStock/Fahroni

Для того, чтобы сэкономить на покупке подержанного автомобиля, следует подбирать варианты в разных регионах, не стесняться торговаться с продавцом и следить за акциями и скидками. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова. По ее словам, еще один способ купить машину дешевле — следить за аукционами, где часто ниже рыночной стоимости продают конфискованные у должников или списанные с баланса компаний автомобили.
«Даже если автомобиль выглядит идеально на первый взгляд, стоит провести техническую проверку. Особенно важно проверить юридическую «чистоту» автомобиля: убедитесь, что он не числится в угоне, не является залогом по кредиту и что все документы в порядке», — поделилась эксперт в беседе с RT.
В то же время автоэксперт Владимир Сажин обратил внимание на еще одну особенность автомобилей с пробегом — часто за ними скрываются привезенные по запчастям разные машины, а после собранные и сваренные в одну. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что такие авто часто оставляют людей без денег и без средства передвижения, так как ГИБДД отказывается ставить их на учет.
«С одной стороны, есть такое понятие, как покупка машины на донора. Берут битый кузов, переваривают номерные шильды. Все это чревато последствиями, если эксперты докажут, что номерные агрегаты были переварены, тогда неприятностей не избежать. Но если, скажем, купили половину кузова на разборке, потому что машина была сложена в гармошку, и приварили его, то проблем не должно быть. Главное, чтобы это не были маркированные части и не ворованные детали», — пояснил он.
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