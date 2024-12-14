В России заблокировали Viber: чем это вызвано?

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В России ограничен доступ к мессенджеру Viber, сообщает Роскомнадзор. Это решение связано с нарушением требований законодательства, включая неуплату штрафов и отказ компании удалять запрещенную информацию, в том числе касающуюся спецоперации.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Роскомнадзор отметил, что ограничение направлено на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан и продажи наркотиков.
За последние два года сумма штрафов, наложенных на Viber, превысила 1,8 миллиона рублей, но остаётся неуплаченной. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что компания игнорирует российские законы.
По данным TelecomDaily, ежедневно Viber в России используют около 1,7 миллиона человек. Для сравнения, у WhatsApp 8,1 миллиона пользователей, а у Telegram — 6,4 миллиона.
Ранее 13 декабря стало известно, что Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками.
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