Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками

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Google Play с 26 декабря начнет блокировать транзакции в платных приложениях российских разработчиков.
Как сообщает РБК, в письме от платформы указано, что пользователи больше не смогут приобретать приложения, совершать покупки внутри них или продлевать подписки через платежную систему Google Play. Сроки действия этих ограничений не уточняются.
Ранее представители Госдумы советовали гражданам отключать важные аккаунты от Google и перейти на другие сервисы из-за риска потери данных. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках.
Также известно, что Google Maps удалил со своих карт украинские военные объекты.
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«Начиная с 26 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — сообщил Google Play разработчикам из России.
Ранее представители Госдумы советовали гражданам отключать важные аккаунты от Google и перейти на другие сервисы из-за риска потери данных. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках.
Также известно, что Google Maps удалил со своих карт украинские военные объекты.
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Мария Моисеева