Эксперты оценили плюсы и минусы жизни в частном доме под Казанью

09 июня 2025, 18:47

Фото: iStock/ wastesoul

Формат индивидуального жилищного строительства дает возможность получить больше жилой площади при меньшем бюджете. Это особенно актуально для семей с детьми, которым требуется несколько отдельных комнат и собственный участок для отдыха. Об этом заявили эксперты рынка ИЖС.







«Проще купить за 10 млн дом за городом, чем претендовать на трехкомнатную квартиру в городе за 15-19 млн», — подчеркнула автор блога о стройке StroitelWoman Ландыш Шарифуллина.

«Границы города расширяются, и то, что сегодня кажется далеко, завтра может стать частью города. Поэтому загородную недвижимость нужно покупать как квартиру — вчера. Земля — это невосполняемый ресурс, который с каждым годом только дорожает», — выразил свое мнение ведущий специалист по направлению ИЖС компании «Флэт» Денис Хохлов в беседе с «Татар-информом».