Эксперты оценили плюсы и минусы жизни в частном доме под Казанью
Формат индивидуального жилищного строительства дает возможность получить больше жилой площади при меньшем бюджете. Это особенно актуально для семей с детьми, которым требуется несколько отдельных комнат и собственный участок для отдыха. Об этом заявили эксперты рынка ИЖС.
«Проще купить за 10 млн дом за городом, чем претендовать на трехкомнатную квартиру в городе за 15-19 млн», — подчеркнула автор блога о стройке StroitelWoman Ландыш Шарифуллина.
Среди основных преимуществ ИЖС эксперты выделили свободную планировку, собственную парковку, возможность воплотить свои архитектурные фантазии, а еще владение участком земли. Помимо прочего, приобретение дома можно рассматривать как инвестицию — земельные участки и дома в пригородах дорожают по мере расширения городской черты.
«Границы города расширяются, и то, что сегодня кажется далеко, завтра может стать частью города. Поэтому загородную недвижимость нужно покупать как квартиру — вчера. Земля — это невосполняемый ресурс, который с каждым годом только дорожает», — выразил свое мнение ведущий специалист по направлению ИЖС компании «Флэт» Денис Хохлов в беседе с «Татар-информом».
К числу недостатков эксперты относят плохую обеспеченность инфраструктурой на отдельных направлениях: маленькое количество школ, детских садов, магазинов, а еще частые пробки на выездах в город в часы пик.