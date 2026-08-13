Эксперты ответили, нужно ли переучивать левшу в правшу
Психолог Наумова: левшам свойственна стрессоустойчивость
Особенности личности левшей связаны с тем, что у них активнее работает правое полушарие мозга. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что для левшей свойственно быть авторами новаторских изобретений и научных открытий. Кроме того, они часто являются талантливыми людьми. Их характерная особенность заключается в чуткой интуиции и концентрации на собственных ощущениях.
«Они хорошо понимают, чего хотят от этой жизни, и легко находят пути к достижению цели. При этом им свойственна стрессоустойчивость, потому что весь мир адаптирован под людей, пишущих правой рукой, а левшам приходится приспосабливаться. Но, несмотря на это, они довольно часто бывают вспыльчивы и плаксивы», — уточнила Наумова.
При этом нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с Москвой 24 заявила, что переучивание левши в правшу может привести к проблемам со здоровьем.
«Так как у левшей лимбическая система активнее связана с правым полушарием, у них более уязвима эмоциональная сфера. Они очень остро реагируют на критику. Переучивание дается им сложно, оно связано с повышенной нагрузкой и часто становится прямым путем к неврозам, а также заиканию», — пояснила эксперт.
Развивать адаптивную способность левшей Колобова посоветовала с помощью лепки, мозаики, бисероплетения, плавания, танцев или конструирования. Однако нейропсихолог предупредила, что левши быстрее устают, поэтому не стоит заставлять такого человека делать что-то очень долго, заключила специалист.