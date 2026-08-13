Эксперты ответили, нужно ли переучивать левшу в правшу

13 августа 2026, 15:24

Психолог Наумова: левшам свойственна стрессоустойчивость

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Особенности личности левшей связаны с тем, что у них активнее работает правое полушарие мозга. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что для левшей свойственно быть авторами новаторских изобретений и научных открытий. Кроме того, они часто являются талантливыми людьми. Их характерная особенность заключается в чуткой интуиции и концентрации на собственных ощущениях.





«Они хорошо понимают, чего хотят от этой жизни, и легко находят пути к достижению цели. При этом им свойственна стрессоустойчивость, потому что весь мир адаптирован под людей, пишущих правой рукой, а левшам приходится приспосабливаться. Но, несмотря на это, они довольно часто бывают вспыльчивы и плаксивы», — уточнила Наумова.

«Так как у левшей лимбическая система активнее связана с правым полушарием, у них более уязвима эмоциональная сфера. Они очень остро реагируют на критику. Переучивание дается им сложно, оно связано с повышенной нагрузкой и часто становится прямым путем к неврозам, а также заиканию», — пояснила эксперт.