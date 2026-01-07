Эксперты ответили россиянам, как обезопасить квартиру от ограбления, затопления и пожара
Опрошенные эксперты предупредили, что на новогодних каникулах число квартирных краж обычно растёт. Многие уезжают, и жильё остаётся без присмотра.
Специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин в беседе с RT перечислил меры, которые помогают снизить риск взлома. По его словам, дверь второго класса взломостойкости с двумя замками разных типов и противосъёмными штырями способна увеличить время вскрытия до 15–20 минут, что часто отпугивает злоумышленников.
Дополнительно он рекомендовал GSM-сигнализацию с датчиками открытия и движения, которая отправляет тревожные уведомления на телефон и в ЧОП, сокращая реакцию до пяти-семи минут, а также видеодомофон с облачной записью — он позволяет зафиксировать подозрительных людей ещё в подъезде.
Также Истомин посоветовал не сообщать о поездках в соцсетях и мессенджерах и заранее оформить страхование квартиры с покрытием кражи со взломом — это поможет компенсировать потери, если инцидент всё же случится.
Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин добавил, что в праздничный период увеличивается и количество бытовых ЧП — пожаров и заливов.
Для профилактики он предложил устанавливать умные датчики дыма и протечек. Первые могут автоматически уведомлять жильцов и экстренные службы, а также запускать сценарии вроде отключения вентиляции и закрытия окон, а вторые — перекрывать воду и, при необходимости, отключать электричество, чтобы избежать серьёзного ущерба.
При этом Воронин подчеркнул, что умные системы не гарантируют абсолютной защиты: возможны сбои и попытки взлома. В качестве примера он напомнил о массовых проблемах с умными устройствами Xiaomi летом 2024 года и отметил, что важно иметь резервные, «нецифровые» способы защиты жилья.
