Эксперты ответили россиянам, как обезопасить квартиру от ограбления, затопления и пожара

07 января 2026, 19:32

Истомин: GSM-сигнализация спасет квартиру от взлома

Фото: istockphoto/Rawf8

Опрошенные эксперты предупредили, что на новогодних каникулах число квартирных краж обычно растёт. Многие уезжают, и жильё остаётся без присмотра.