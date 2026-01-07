Зампред ВРНС Иванов предложил продлить декретные выплаты до трех лет
Зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предложил новую меру семейной политики, нацеленную на улучшение демографической ситуации, а именно, продлить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет.
По его словам в беседе с RT, действующая система выглядит непоследовательной. Отпуск по уходу за ребёнком законом предусматривается до трёх лет, однако выплаты прекращают раньше.
Иванов подчеркнул, что в 2026 году максимальный размер ежемесячного пособия до полутора лет составляет 83 021 рубль, минимальный — 10 837 рублей, а после достижения ребёнком полуторагодовалого возраста выплаты прекращаются. Это, отметил он, особенно болезненно отражается на многодетных семьях и нередко вынуждает матерей выходить на работу раньше, чем они планировали.
Иванов заявил, что полноценная поддержка семьи должна охватывать весь период ухода за ребёнком, закреплённый законом. По его мнению, продление выплат до трёх лет стало бы не только экономической помощью, но и признанием ценности родительского труда, снизило бы финансовую нагрузку на семью и дало бы родителям больше свободы в выборе того, как организовать уход за ребёнком — в том числе с учётом роли отца.
В завершение он выразил уверенность, что такая мера могла бы укрепить институт семьи и стать вкладом в преодоление демографического кризиса.
Читайте также: