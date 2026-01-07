Зампред ВРНС Иванов предложил продлить декретные выплаты до трех лет

07 января 2026, 14:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предложил новую меру семейной политики, нацеленную на улучшение демографической ситуации, а именно, продлить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет.