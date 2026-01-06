Юрист объяснила, стоит ли брать отпуск в январе

06 января 2026, 18:37

Юрист Яковлева: отпуск в январе финансово невыгоден

Фото: Istock/molchanovdmitry

Юрист Валентина Яковлева объяснила, как переносятся выходные дни, если отпуск захватывает новогодние каникулы.





В беседе с «Вечерней Москвой» Яковлева отметила, что правило действует, когда отпускной период включает общероссийские нерабочие дни с 31 декабря по 11 января. Например, если отпуск приходится на 1 и 2 января, эти праздничные дни продлят отпуск. В итоге работник выйдет на работу позже.



Эксперт добавила, что брать отпуск в январе часто невыгодно с финансовой точки зрения. В этом месяце меньше рабочих дней, поэтому стоимость каждого дня по окладу выше.

«Если же взять отпуск в январе, то отпускные будут считаться, исходя из среднедневного заработка, когда рабочие дни стоят как обычно», — пояснила юрист.