Россиянам напомнили о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла

07 января 2026, 03:25

С 9 января штрафы за перевозку детей без автокресел в России увеличатся в два раза

Фото: iStock/Ralf Geithe

С 9 января штрафы за перевозку детей без автокресла или иных удерживающих устройств увеличатся в два раза. Об этом пишет ТАСС.





Согласно материалу, изменения вносятся в статью 12.23 КоАП РФ.



Теперь водителю-физлицу за такое нарушение при поезде с детьми грозит штраф в пять тысяч рублей вместо прежних трех тысяч. Для должностных лиц сумма вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч.



Отмечается, что для самозанятых водителей такси штраф составит 50 тысяч рублей, как для должностного лица.



