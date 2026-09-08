Эксперты предупредили о рисках встречи с медведем и гадюкой в Подмосковье
«Росохотрыболовсоюз»: вероятность встречи с медведем в Подмосковье крайне мала
В Московской области проживает очень мало медведей, и вероятность встречи с ними крайне низкая. Об этом сообщил заместитель президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Виктор Еремин.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» эксперт уточнил, что на территории Подмосковья насчитывается порядка 80 особей. В то время как в Тверской области обитает около пяти тысяч медведей.
«В Московской области нет берлог для залегания медведей, то есть все эти несколько десятков — пришлые из соседних регионов. Учитывая все это, можно сказать, что риск встречи с медведем в подмосковных лесах крайне низкий, минимальный», — сказал Еремин.
Тем не менее эксперт не исключил вероятность встречи с медведем на границе Московской области с Тверской и Смоленской. Он посоветовал соблюдать осторожность жителям муниципальных округов Шаховская, Волоколамский, Лотошино, Дмитровский, а также Талдомского городского округа.
Тем временем герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил в беседе с Москвой 24 о высоком риске встречи с гадюками в парках и лесах столичного региона. Их активность особенно повысится во время бабьего лета, поскольку змеи начнут выползать из укрытий на солнышко, чтобы погреться.
«При этом встретить гадюк можно в любом районе столицы и даже в городской черте. Поэтому на прогулку в лес, парк, любое место, где есть высокая трава, стоит надевать плотные сапоги. Самый большой риск быть укушенным возникает, если наступить на змею», — пояснил специалист.
Гадюка также может укусить во время сбора грибов и ягод. Однако Черлин уточнил, что они не нападают первыми и не гоняются за человеком. Голову змея поднимает лишь для того, чтобы повнимательнее рассмотреть того, кто перед ней оказался. При температуре ниже +10 °С гадюки отправятся в спячку, заключил герпетолог.