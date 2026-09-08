Эксперты предупредили о рисках встречи с медведем и гадюкой в Подмосковье

08 сентября 2026, 15:56

«Росохотрыболовсоюз»: вероятность встречи с медведем в Подмосковье крайне мала

Фото: iStock/Dzmitrock87

В Московской области проживает очень мало медведей, и вероятность встречи с ними крайне низкая. Об этом сообщил заместитель президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Виктор Еремин.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» эксперт уточнил, что на территории Подмосковья насчитывается порядка 80 особей. В то время как в Тверской области обитает около пяти тысяч медведей.





«В Московской области нет берлог для залегания медведей, то есть все эти несколько десятков — пришлые из соседних регионов. Учитывая все это, можно сказать, что риск встречи с медведем в подмосковных лесах крайне низкий, минимальный», — сказал Еремин.

«При этом встретить гадюк можно в любом районе столицы и даже в городской черте. Поэтому на прогулку в лес, парк, любое место, где есть высокая трава, стоит надевать плотные сапоги. Самый большой риск быть укушенным возникает, если наступить на змею», — пояснил специалист.