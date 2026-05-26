Герпетолог назвал план действий при укусе ядовитой змеи

26 мая 2026, 19:48

Герпетолог Черлин: на место укуса змеи нельзя накладывать жгут

В столичном регионе обитает единственный вид ядовитых змей — обыкновенная гадюка. Они не нападают на людей, но могут укусить при попытке поймать ее. Об этом рассказал герпетолог Владимир Черлин.





По его словам, для защиты в лесу от змей необходимо носить сапоги или высокие ботинки. При этом при сборе ягод и грибов стоит шевелить высокую траву палочкой или прутиком, и гадюка уйдет.





«Самое большое количество неприятностей бывает тогда, когда ее начинают пытаться убить, ловить, что-то делать с ней, тыкать палочками ее. Тогда гадюка может начать нападать. А вообще гадюки не нападают — они либо сворачиваются в клубок и замирают, либо пытаются уйти поскорее от контакта», — подчеркнул Черлин в разговоре с RT.