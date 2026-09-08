«Задрал»: Медведь час гнался за байкером в Ленобласти

08 сентября 2026, 14:38

Мотоциклист еле уехал от медведя в Ленобласти

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Ленинградской области медведь почти час гнался за мотоциклистом по лесной дороге. Путешественник чудом спасся и сумел добраться до Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».





Инцидент произошёл на 175-м километре трассы «Кола». Байкер сбился с пути и остановился, чтобы свериться с картой. Внезапно он услышал треск ломающегося дерева и заметил медведя ростом около метра в холке. Мотоциклист попытался уехать, но уже через километр понял, что зверь не отстаёт.



Около часа мужчина петлял по бездорожью, пока наконец не выехал на Мурманскую трассу, после чего благополучно добрался до Северной столицы. Как отметил сам байкер, он опытный путешественник, однако с медведем, которого не испугали ни рёв мотора, ни свет фар, встретился впервые.





«Я ехал максимум 30 км/ч и молился, чтобы не упасть и не заглохнуть. Если бы я упал или заглох, он бы меня задрал, думаю», — сказал собеседник.