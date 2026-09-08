В Петропавловске-Камчатском медведь бродит возле школы и детского сада
В Петропавловске-Камчатском местные жители заметили медведя возле школы и детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Хищник появился на улице Пономарёва у одного из жилых домов, близ которого находится школа. Животное напугало людей, однако сведений о возможном нападении дикого зверя на человека не поступало.
Незадолго до этого медведя также видели возле детского сада и компрессорной станции на улице Гастелло. Жильцы окрестных домов слышали со стороны леса треск деревьев, за которым последовал глубокий рык зверя. Местные экстренные службы в настоящий момент держат ситуацию на контроле.
Ранее «Радио 1» передавало, что огромный сухогруз «Русский Восток» сел на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Судно стометровой длины сорвало с якоря в районе Эгершельда из-за сильного северного ветра. Власти предупредили местных жителей о риске падения деревьев и рекламных конструкций, рекомендуя вести себя осторожно.
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