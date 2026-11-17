17 ноября 2026, 01:26

Мошенники обещают россиянам выплаты в честь Всемирного дня ребёнка

Фото: iStock/welcomia

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме. Аферисты эксплуатируют приближение Всемирного дня ребёнка (его отмечают 20 ноября) и рассылают родителям сообщения о якобы положенных государственных выплатах на детей, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».