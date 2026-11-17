Россиян предупредили о мошеннической схеме с родительскими выплатами
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме. Аферисты эксплуатируют приближение Всемирного дня ребёнка (его отмечают 20 ноября) и рассылают родителям сообщения о якобы положенных государственных выплатах на детей, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
Чтобы «получить» деньги, злоумышленники предлагают зарегистрировать ребёнка на фишинговом сайте, подтвердить родство и ввести банковские реквизиты. Эти данные впоследствии задействуют в дропперских цепочках — с их помощью мошенники выводят и обналичивают похищенные средства.
Эксперты «Мошеловки» напомнили, что официальные государственные выплаты начисляются в автоматическом режиме — для них не нужно подавать заявления, звонить куда‑либо или проходить регистрацию на сторонних сайтах. Специалисты настоятельно рекомендуют не вводить реквизиты банковских карт на непроверенных ресурсах.
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