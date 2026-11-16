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В Москве птичья мафия затеяла передел территорий

В Москве скворцы устроили передел территорий
Фото: istockphoto/Helinek

В Москве зафиксировано заметное увеличение популяции скворцов. Птицы активно занимают столичные парки, летние кафе и вокзалы, вытесняя привычных для этих мест воробьев и синиц. В соцсетях горожане уже назвали это явление «переделом территорий птичьей мафией», сообщает издание «Подъем».



В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы не считают ситуацию аномальной. По словам специалистов, изменения в популяции птиц связаны с адаптацией к изменениям окружающей среды. В частности, скворцам и дроздам-рябинникам проще добывать корм на ухоженных газонах, тогда как воробьи мигрируют на периферию мегаполиса, где больше насекомых, численность которых зависит от климата и наличия мелкокустарниковых зарослей.

Кроме того, на поведение птиц влияет мягкая теплая осень. С одной стороны, потепление дает птицам больше времени для использования кормовых ресурсов, с другой — негативно сказывается на миграции. При резком похолодании перелетные виды рискуют замерзнуть, оставшись в городе.

Такая угроза сейчас нависла над скворцами и дроздами-рябинниками. В мэрии оценивают ситуацию как стабильную и находящуюся в пределах естественных колебаний.

Никита Кротов

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