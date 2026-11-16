В Москве птичья мафия затеяла передел территорий

16 ноября 2026, 22:59

В Москве скворцы устроили передел территорий

Фото: istockphoto/Helinek

В Москве зафиксировано заметное увеличение популяции скворцов. Птицы активно занимают столичные парки, летние кафе и вокзалы, вытесняя привычных для этих мест воробьев и синиц. В соцсетях горожане уже назвали это явление «переделом территорий птичьей мафией», сообщает издание «Подъем».