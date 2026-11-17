Диетологи назвали продукты, повышающие качество сна
Ужин влияет на качество сна и процесс засыпания. Специалисты по питанию Самина Каллу и Габриэль Кишнер в интервью изданию Real Simple поделились рекомендациями по составлению вечернего рациона.
Включать в ужин следует продукты, содержащие магний и триптофан. Первым элементом богаты листовая зелень, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Триптофан можно найти в яйцах, мясе птицы, молочных продуктах, тофу, а также в орехах и семенах. Кроме того, специалист рекомендует учитывать в рационе источники витамина B12 и антиоксидантов.
В качестве дополнения к ужину Каллу предлагает успокаивающие травяные напитки — например, ромашковый чай. При этом перед сном стоит сократить потребление жирной пищи, сладостей, алкоголя и кофеина: эти продукты могут негативно сказаться на качестве отдыха и сделать засыпание более трудным.
Кишнер акцентировала внимание на важности режима питания. Она объяснила, что пищеварительная система и цикл сна и бодрствования тесно связаны с биологическими ритмами организма. По словам эксперта, чересчур плотный ужин поздно вечером способен вызвать дискомфорт в желудке и нарушить полноценное восстановление организма в ночное время.
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