17 ноября 2026, 00:59

Real Simple: продукты с магнием и триптофаном помогут улучшить сон

Фото: iStock/Muratani

Ужин влияет на качество сна и процесс засыпания. Специалисты по питанию Самина Каллу и Габриэль Кишнер в интервью изданию Real Simple поделились рекомендациями по составлению вечернего рациона.