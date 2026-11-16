Истцы требуют с организаторов концерта Канье Уэста более миллиона рублей
В Арбитражный суд Москвы поступили новые иски к организатору отменённого концерта рэпера Канье Уэста — компании Say Agency. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Истцами выступают две петербургские компании — «Медмашоу» и «Аллошоу», а также билетный сервис «Интикетс». Совокупная сумма требований составляет 1,1 млн рублей.
Хотя организаторы вернули зрителям деньги за билеты, сервисный сбор в размере около 670 тысяч рублей остался у площадки Intickets. Именно эти средства компании теперь пытаются взыскать через суд.
Напомним, сам артист мог заработать весьма внушительную сумму за отменённый концерт. Это было прописано в условиях договора.
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