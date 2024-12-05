Эксперты пришли к неожиданным выводам о стоимости аренды квартир

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В России по итогам ноября подешевела медианная стоимость аренды квартир всех типов по количеству комнат, упав до 38 тысяч рублей в месяц. Такую статистику предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда. Цены, в сравнении с прошлым месяцем, снизились, как отмечается, на 3% или на 1 тысячу рублей.
Как отмечает «Газета.Ru», которая направляла запрос в сервис, этому способствовал рост предложения съемного жилья на 15%, вызванный высокой ключевой ставкой и, соответственно, падением интереса к ипотеке. Самые дешевые варианты аренды оказались в Воронеже, Уфе и Красноярске — около 26 тысяч рублей, самые дорогие в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — по 49 тысяч рублей.
Вместе со спадом спроса на ипотеку, начал падать и спрос на покупку квартир без готового ремонта. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов сообщил «Известиям», какой вариант действительно выгоднее — с ремонтом или без.
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Вместе со спадом спроса на ипотеку, начал падать и спрос на покупку квартир без готового ремонта. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов сообщил «Известиям», какой вариант действительно выгоднее — с ремонтом или без.
«Квартиру в новостройке выгоднее брать с готовым ремонтом, а вторичку выгоднее приобретать без ремонта. Разница в цене квадратного метра в новостройке с готовой отделкой и без нее — 130 тыс. рублей. А самостоятельный ремонт с нуля может достигать 70 тыс. рублей и более», — пояснил он.Читайте также:
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Данил Пономарев