Стало известно о новом виде ипотеки для россиян

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Минстрой РФ разработал законопроект, по которому в ипотеку можно будет включить покупку встроенной мебели. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, некоторые застройщики уже начали предлагать квартиры с отделкой, кухней и мебелью.
«Минстрой России разработал законопроект, согласно которому встроенную мебель можно будет включить в договор долевого участия, а расходы на ее приобретение — в сумму ипотечного кредита», — рассказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.Депутат отметил, что, если программу получится ввести в действие, это поможет развиться мебельной промышленности и увеличить количество рабочих мест в этой отрасли. Вариант покупки квартиры с мебелью в ипотеку, по его мнению, сделает такие предложения более доступными для населения.
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