Стало известно о новом виде ипотеки для россиян

Минстрой РФ разработал законопроект, по которому в ипотеку можно будет включить покупку встроенной мебели. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, некоторые застройщики уже начали предлагать квартиры с отделкой, кухней и мебелью.