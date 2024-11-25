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Стало известно о новом виде ипотеки для россиян

Депутат Чаплин: в ипотеку могут включить расходы на покупку мебели
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

Минстрой РФ разработал законопроект, по которому в ипотеку можно будет включить покупку встроенной мебели. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, некоторые застройщики уже начали предлагать квартиры с отделкой, кухней и мебелью.


«Минстрой России разработал законопроект, согласно которому встроенную мебель можно будет включить в договор долевого участия, а расходы на ее приобретение — в сумму ипотечного кредита», — рассказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что, если программу получится ввести в действие, это поможет развиться мебельной промышленности и увеличить количество рабочих мест в этой отрасли. Вариант покупки квартиры с мебелью в ипотеку, по его мнению, сделает такие предложения более доступными для населения.

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#депутат
«Сколько ни делай, все равно будет мало»: экс-губернатор Яковлев оценил нынешний Санкт-Петербург
Экс-губернатор Петербурга Яковлев: город развивается неплохими темпами
25 ноября 2024, 18:03

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, возглавлявший город с 1996 по 2003 год, оценил развитие северной столицы в нынешнее время. По его словам, сейчас город развивается неплохими темпами.
«Да, я вижу, что город сегодня развивается очень неплохими темпами. Появляются новые масштабные проекты развития. И мне нравится, что губернатор Александр Беглов обращает особое внимание на инфраструктурные проекты – в городе планируются новые мосты, автодороги и целые транспортные хорды», — поделился он в беседе с «Петербургским дневником».
Яковлев подчеркнул, что такой большой город требует внимания — строительства новых объектов одновременно с поддержанием инженерной инфраструктуры и дорог. Санкт-Петербург, по его мнению, нуждается в постоянных инвестициях, особенно если учитывать, что город стал туристической столицей России.
«Но, как я уже сказал, в таком мегаполисе, как Петербург, сколько ни делай, все равно будет мало», — отметил экс-губернатор.
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#петербург
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В Мытищах открывается новое пожарное депо
25 ноября 2024, 17:56

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Модульное пожарное депо построили в посёлке Марфино городского округа Мытищи, торжественное открытие здания состоится в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Депо выполнено из быстровозводимых модульных конструкций и соответствует современным требованиям. Здесь есть все необходимое для круглосуточного несения дежурства пожарными. В просторном гараже есть зона техобслуживания со смотровой ямой и механической мастерской, оборудованной всеми необходимыми инструментами. В депо также оборудован пост газодымозащитной службы для проверки и заправки дыхательных аппаратов, есть комната отдыха, спальни, а также медицинский и учебный классы», — говорится в сообщении.
В новом депо разместится 236-я пожарно-спасательная часть Мособлпожспас. В зону её ответственности входит 68 населённых пунктов и 65 СНТ.

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#мытищи
#пожарные
#депо
#мособлпожспас
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Суд оштрафовал Телеграм на 7 млн рублей за неудаление контента
25 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/ Zolnierek

Таганский районный суд Москвы назначил штраф мессенджеру Телеграм в размере 7 миллионов рублей, проинформировал Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Причина — неудаление мессенджером запрещенного в Российской Федерации контента. Telegram Messenger Inc. привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Суд не уточнил какую именно информацию Телеграм не удалил.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что мессенджер Телеграм должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан Российской Федерации и бизнеса внутри страны.

Также депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам Россиию.

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#telegram
#штраф
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На магистральных ЛЭП Московской области установи более тысячи новых изоляторов
25 ноября 2024, 17:46

Фото: Министерство энергетики Московской области

Модернизация 68 линий электропередач, снабжающих потребителей в Московской области, завершена. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Центра заменили более тысячи изоляторов на этих объектах. Это обеспечит надёжную работу инфраструктуры во время осенне-зимнего периода с максимальными нагрузками, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Изоляторы играют важную роль в линиях электропередач, создавая изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Их дефекты могут привести к технологическим сбоям. Поэтому ежегодно проводятся проверки линий, а повреждённые изоляторы заменяются вовремя.

Наибольшее количество работ было выполнено на линейных объектах, которые обеспечивают электроэнергией городские округа Воскресенск, Коломна и Люберцы. В процессе использовались высококачественные отечественные изоляторы из закалённого стекла, обладающие высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью.

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#лэп
#электричество
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Депутат сравнил криптоинвесторов с сектантами
Депутат Иванов: криптовалюты воспринимаются как религия XXI века
25 ноября 2024, 17:32

Фото: iStock/dulezidar

Криптовалютчиков можно сравнить с сектантами, а сами криптовалюты воспринимаются как религия XXI века, заявил председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, биткоин следует воспринимать только как финансовый актив, не наделяя его духовным измерением.
«Одно из таких заблуждений заключается в том, что биткоин и другие криптовалюты воспринимаются некоторыми как религия XXI века. Нередко можно услышать, что биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа. И в этом есть своя логика: у криптовалют действительно есть свои «пророки» — создатель биткоина, например, известен под псевдонимом Сатоши Накамото. У криптоэнтузиастов есть свои «церкви» — места для встреч и обсуждений», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Иванов считает, что мир оказался на краю пропасти, когда начал «поклоняться» криптоинвесторам. Такие люди, по его мнению, не видят никаких рисков и подвергают себя опасности, объединяясь в финансовую секту.

Ранее сообщалось, что айтишник из Великобритании Джеймс Хоуэллс долгие годы ищет на свалке выброшенный диск с криптовалютой на сумму, превышающую 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). СМИ писали, что в 2013 году в городе Ньюпорт его девушка случайно выбросила диск, на котором находились восемь тысяч биткоинов. Он получил их в те времена, когда криптовалюта ничего не стоила.

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#религия
#биткоин
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#криптовалюта
#мир
#люди
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В Кашире вручили награды за победы на фестивалях ГТО
25 ноября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тарасковская средняя школа заняла первое место по итогам осеннего фестиваля ГТО среди учащихся шестых классов, а также первое место во второй группе в фестивале «Девушки за ГТО!», награждение состоялось Учебно-методическом Центре управления образования по внедрению комплекса ГТО в образовательных учреждениях городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Кубки и грамоты за победу были вручены учительнице Тарасковской средней школы Евгении Проскуриной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фестивали комплекса ГТО среди школьников с 4 по 11 классы в округе Кашира проводятся регулярно в течение учебного года. Лучшие спортсмены определяются как в командном, так и в личном первенстве.

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#школьники
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#спорт
#награды
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Глава городского округа Одинцово поздравил сотрудников ИФНС с профессиональным праздником
25 ноября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Глава Одинцовского района Андрей Иванов наградил лучших сотрудников ИФНС №22 и поздравил их с профессиональным праздником — Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На мероприятии также присутствовали руководители Краснознаменска и Власихи Владимир Пирогов и Герман Потапчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Кроме того, специалистов поздравили начальник инспекции Алексей Бородачёв, председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.

Глава района отметил, что ИФНС является одним из самых прогрессивных учреждений России, которое ежегодно улучшает налоговое администрирование и осуществляет цифровую трансформацию.

«Благодаря вашему вниманию и профессионализму, ответственному подходу формируется бюджет, который позволяет нам строить школы, детские сады, поликлиники, дороги, реализовать социальные проекты, а также повышать качество жизни людей. Ваша работа требует глубокого понимания финансовых потоков, процессов и умения работать с людьми», — сказал Иванов.
Глава Одинцовского района также подчеркнул, что налоговые органы стоят на страже интересов страны, обеспечивая доходы бюджетов всех уровней.

«В 2024 году были зарегистрированы более 4 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечено в налоговый оборот 1200 земельных участков. Через нашу совместную комиссию по погашению задолженности прошло 220 должников. За 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Московской области поступило более 9 миллиардов рублей, из них в результате работы комиссии – порядка 700 миллионов. Считаю, что это отличный совместный результат», — сообщил глава городского округа.
Следует отметить, что День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября. Этот праздник был учреждён 11 ноября 2000 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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#праздник
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#подмосковье
#налоги
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Сжегшего Коран по указке СБУ Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии
25 ноября 2024, 17:06

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Сжёгшего Коран возле соборной мечети в Волгограде Никиту Журавеля приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Он обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ).
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. В ходе заседания Журавель полностью признал свою вину. Наказание назначено ему по совокупности преступлений. В феврале суд в Чечне приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии за публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору.

Коран Журавель сжёг в мае прошлого года. На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ, 20-летний молодой человек рассказывает, что сделал он это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области. За это он должен был получить от кураторов 10 тысяч рублей.

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#коран
#сбу
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Глава Одинцовского округа провёл круглый стол с жителями Голицына
25 ноября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Встречу в формате круглого стола провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с жителями Голицына, мероприятие состоялось в Голицынской школе №2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Целью встречи стала проверка исполнения ранее данных поручений, а также обсуждение новых вопросов и принятие их в работу. Участники круглого стола обсудили ЖКХ, транспортный вопрос и прочие актуальные темы.
В частности, замглавы округа Мария Бажанова сообщила, что на контроле у администрации было 41 поручение, за прошедший период 15 из них выполнено, 25 сейчас находятся в работе и одно не выполнено.

Важной темой встречи стала реконструкция тепловых сетей.

«По поручению губернатора в этом году стартовала программа модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Буквально «с колес» мы успели выполнить 14 мероприятий, и на ближайшие три года тоже определяем приоритетные работы. У нас есть возможность попасть в программу, поэтому нужно оперативно оформлять заявку», — сказал Андрей Иванов.
Кроме того, глава округа поручил профильным службам в кратчайшие сроки проработать жалобу, поступившую от жильцов ЖК «Князь Голицын» на промерзание швов в стенах.

Обсуждались и другие актуальные вопросы и пути их решения.

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#андрей иванов
#одинцово
#одинцовский городской округ
#выездная администрация
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