Цены на квартиры упадут на 15 %

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В беседе с АиФ директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что застройщики планируют снизить цены на 10–15% в течение одного-полутора лет. Затем ожидается их постепенное увеличение.
«За последние два года застройщики получили 100-процентный доход, поэтому они могут сбросить цену на 10-15% на год-полтора, но потом на 20-30% поднимут, чтобы компенсировать выпадающие доходы», – рассказал экономист.Остапкович утверждает, что застройщики не смогут сильнее снизить цены, так как это может привести к их банкротству.
Основная проблема для застройщиков заключается не в строительстве домов, а в продаже квартир. Специалист отмечает, что около половины сданных новостроек остаются с пустыми квартирами.
«Застройщикам нужно отдавать кредиты, а значит, им придется снижать цены. Это нормальная трендовая ситуация, которую зачастую можно наблюдать во многих странах, не только в России», — пояснил эксперт.Остапкович рекомендует гражданам воспользоваться моментом снижения цен и купить квартиру при наличии финансовой возможности. Однако точные сроки и размеры скидок в различных регионах пока трудно предсказать.
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