Цены на квартиры упадут на 15 %

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал многодетного отца из Санкт-Петербурга, который назвал своих сыновей в честь персонажей мультфильма про Черепашек-ниндзя — за восемь лет в семье родились Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо. По словам парламентария, лучше бы петербуржец назвал своих детей в честь богатырей Добрыни или Святогора.