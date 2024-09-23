Эксперты рассказали, что делать при взломе аккаунта в «Одноклассниках»

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Многие россияне пользуются социальной сетью «Одноклассники», и мошенники пытаются получить доступ к зарегистрированным там аккаунтам, чтобы вводить в заблуждение знакомых пользователя и вымогать у них деньги. Инструкцию о том, что нужно делать, чтобы вернуть себе взломанный злоумышленниками аккаунт и защитить его, подготовили в управлении по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт в «Одноклассниках» взломан, нужно последовательно выполнить три действия: завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.1. Завершение всех активных сеансов входа на неизвестных устройствах
Сделать это можно только в web-версии сайта, в приложении такой опции нет. Нужно авторизоваться на сайте ok.ru, нажать на значок аккаунта в правом верхнем углу страницы, выбрать вкладку «Изменить настройки» и перейти в раздел «История посещений», а там выбрать опцию «Выйти из ОК на других устройства».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Смена пароля
Пароль можно поменять и на сайте, и в мобильном приложении ОК. Для этого в меню настроек нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — раздел «Сменить пароль».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
3. Двухфакторная аутентификация
Установить двухфакторную аутентификацию тоже можно как в web-версии, так и в приложении.
На сайте в разделе «Настройки» нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — подраздел «Двойная защита» и способ «SMS-подтверждение», затем нажать «Получить код» и ввести полученный код из SMS.
Тот же путь через настройки нужно проделать для введения двухфакторной аутентификации через приложение ОК.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Больше информации о противодействии кибермошенникам размещено по ссылке.
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