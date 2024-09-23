Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперты рассказали, что делать при взломе аккаунта в «Одноклассниках»

Эксперты рассказали, что делать при взломе аккаунта в «Одноклассниках»

23 сентября 2024, 09:43
Фото: iStock/StockerThings

Фото: iStock/StockerThings

Многие россияне пользуются социальной сетью «Одноклассники», и мошенники пытаются получить доступ к зарегистрированным там аккаунтам, чтобы вводить в заблуждение знакомых пользователя и вымогать у них деньги. Инструкцию о том, что нужно делать, чтобы вернуть себе взломанный злоумышленниками аккаунт и защитить его, подготовили в управлении по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт в «Одноклассниках» взломан, нужно последовательно выполнить три действия: завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
1. Завершение всех активных сеансов входа на неизвестных устройствах



Сделать это можно только в web-версии сайта, в приложении такой опции нет. Нужно авторизоваться на сайте ok.ru, нажать на значок аккаунта в правом верхнем углу страницы, выбрать вкладку «Изменить настройки» и перейти в раздел «История посещений», а там выбрать опцию «Выйти из ОК на других устройства».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Смена пароля

Пароль можно поменять и на сайте, и в мобильном приложении ОК. Для этого в меню настроек нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — раздел «Сменить пароль».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
 Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

3. Двухфакторная аутентификация

Установить двухфакторную аутентификацию тоже можно как в web-версии, так и в приложении.

На сайте в разделе «Настройки» нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — подраздел «Двойная защита» и способ «SMS-подтверждение», затем нажать «Получить код» и ввести полученный код из SMS.
Тот же путь через настройки нужно проделать для введения двухфакторной аутентификации через приложение ОК.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о противодействии кибермошенникам размещено по ссылке.

Читайте также:

Мошенники от лица Минобороны развели певицу Наталью Москвину

Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах

Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества
#мошенничество
#социальные сети
#советы
#безопасность
#мвд московской области
#московская область
#подмосковье
Процесс депортации мигрантов из России начнут записывать на видео
23 сентября 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Sashkinw

В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс выдворения мигрантов за пределы страны. Материалы видеозаписи затем будут храниться в архиве практически вечно.
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сотрудники ведомства будут обеспечены соответствующими техническими средствами: стационарными IP-камерами, мобильными и портативными видеорегистраторами, фотоаппаратами и устройствами воспроизведения фото- и видеоинформации.

В ФССП пояснили, что эти меры позволят дополнительно обеспечить соблюдение прав граждан, осуществлять объективный контроль и фиксировать все детали при осуществлении производства по административным и уголовным делам. Отмечается, что участников съёмки обязаны будут предупредить о её проведении.

Читайте также:

МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России

«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
#фссп
#фото
#контроль
#меры
#сотрудники
#мигранты
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона Елену Пархоменко
23 сентября 2024, 06:29

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко, сообщил в беседе с агентство РИА Новости пресс-секретарь краевого суда.
«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», – рассказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в рамках уголовного дела. Пархоменко обвиняется по пунктам «в» и «д» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий») РФ.

Ранее по подозрению в получении взятки был арестован глава Безенчукского района Самарской области. Арестованному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье 290, часть 5, пункты «б» и «в» Уголовного кодекса («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере») Российской Федерации.

Читайте также:

Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой заменили срок на условный

Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста
#приморский край
#взятка
#суд
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны РФ Иванова
23 сентября 2024, 04:04

Фото: istockphoto/Rawf8

Московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.

Бывший заместитель министра обороны РФ обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов, задержанный на рабочем месте в конце апреля, был арестован по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны продолжает считать себя невиновным и не будет интересоваться ходом следствия, чтобы не оговорить себя.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 декабря. Адвокаты Иванова ходатайствовали об изменении меры пресечения и освобождении его под домашний арест.

Читайте также:

Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста

Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля

На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции
#минобороны рф
#суд
#тимур иванов
#сизо
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы
24 сентября церковь почитает память святой Феодоры Александрийской
23 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / arcady_31

Церковь 24 сентября вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, а по народному календарю с этого времени начинаются Федорины вечерки.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 24 сентября, какие есть народные приметы на Федорин день.

История праздника

Феодора жила в III–IV веках в Александрии, которая в то время была центром христианства. Она была замужем за язычником, который издевался над ней и заставлял отречься от веры. Но Феодора не сдалась и продолжала молиться Богу.

Однажды муж решил проверить её веру и приказал принести в жертву идолам. Но вместо этого Феодора сама принесла в жертву мясо своего сына, чтобы показать мужу, что она не боится смерти и готова отдать самое дорогое ради веры.

Муж был потрясён её поступком и сам уверовал в Бога. Он отпустил Феодору и сына, после чего они смогли свободно исповедовать христианство.

Праздник Феодоры Александрийской напоминает нам о том, что вера и сила духа могут помочь преодолеть любые трудности. Он также призывает к уважению к свободе вероисповедания и к терпимости к другим убеждениям.

Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев

Традиции праздника

В народе день Феодоры Александрийской называли Федорины вечерки. Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками — это слово дожило и до наших дней.

В Федорин день существует несколько традиций, связанных с уборкой и очищением дома. Считалось, что в этот день нужно убрать из дома всё ненужное, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также можно было провести обряды очищения и защиты от злых духов:
  • Окуривание дома травами. Для этого можно использовать различные травы, такие как полынь, зверобой, лаванда или можжевельник. Травы нужно поджечь и обойти с ними весь дом, окуривая каждый угол. Этот обряд поможет очистить дом от негативной энергии и привлечь удачу.
  • Чтение молитв. Можно прочитать молитвы, которые помогут защитить дом от злых духов и привлечь благополучие. Например, можно прочитать молитву «Отче наш» или молитву святому Николаю Чудотворцу.
  • Использование оберегов. Можно повесить в доме обереги, которые будут защищать дом от злых духов и привлекать удачу. Так, можно повесить подкову над дверью или положить в углу дома камень с отверстием.
Фото: istock / Helin Loik-Tomson

24 сентября верующие посещают храмы, где совершают молитвы и богослужения.

В некоторых регионах России в этот день проводились ярмарки и гуляния, где можно было приобрести различные товары и попробовать блюда из тыквы.

Праздник Феодоры Александрийской также ассоциируется с началом осени. В этот день люди могут выйти на природу, чтобы насладиться осенними красками и провести время с близкими.

Что можно делать 24 сентября

Необходимо убирать дом и выбрасывать ненужные вещи. Это поможет привлечь удачу и избавиться от негативной энергии.

Стоит проводить обряды очищения и защиты, как было указано выше.

Наступает пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы.

Стоит приготовить блюда из тыквы. Овощ считается символом достатка и благополучия, поэтому её использование в пищу в этот день может привлечь удачу.

24 сентября принято загадывать желания. Считается, что желания, загаданные в Федорин день, могут исполниться.

Что нельзя делать 24 сентября

Не стоит ссориться и конфликтовать. Это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

Запрещено оставлять дом неубранным. Это может привлечь неудачу и болезни.

Не нужно заниматься тяжёлой работой. Лучше отдохнуть и посвятить время семье.

Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.

Осеннее равноденствие 22 сентября: как найти баланс и начать новый этап в жизни
Осеннее равноденствие 22 сентября: как найти баланс и начать новый этап в жизни

Приметы на 24 сентября

Если 24 сентября идёт дождь, то осень будет дождливой. Это связано с тем, что дождь в этот день считается символом очищения и обновления.

Если листья с деревьев опадают медленно, то зима будет мягкой. Медленный листопад символизирует спокойную и мягкую зиму.

Если на Федорин день стоит туман, то день будет солнечным.

Читайте также:

Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е

Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев

РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
#солнце
#история
#церковь
#помощь
#дождь
#праздник
#вещи
#дом
#тыква
#радио
#осень
#зима
#жизнь
#товары
#туман
#мясо
#традиции
#блины
#храмы
#блюда
#богослужения
#дома
#болезни
#люди
#ярмарки
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила о потере связи с Николаем
22 сентября 2024, 23:25

Фото: istock/Pinkypills

Представляющаяся как мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что потеряла связь с братом Дурова Николаем. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram*.
«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», – сообщила она.

Болгар пожаловалась, что не может продлить документы, необходимые для пребывания детей в Европе, и что не получает финансовой поддержки от Павла Дурова. Она подчеркнула, что деньги перестали поступать от него после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ.

Ирина Болгар ранее раскрыла свои ежемесячные расходы, заявили, что «расходы только на путешествия составляли около одного миллиона евро в месяц». Расходы, по ее словам, оплачивал Павел Дуров.

Читайте также:

Дуров назвал свою главную цель для Telegram

Дуров впервые прокомментировал свое задержание

Стали известны требования РКН к авторам каналов с аудиторией более 10 тысяч

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#павел дуров
#telegram
#дети
#расходы
#путешествия
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские туристы 12 часов не могут улететь из ОАЭ
Mash: рейс Аду-Даби – Москва задержали на 12 часов из-за перегрева двигателя
22 сентября 2024, 20:24

Фото: iStock/Chalabala

Пассажиры российской авиакомпании «Победа» 12 часов не могут вылететь из аэропорта Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается. что самолёт должен был вылететь во Внуково ещё в 08:30. Однако из-за неисправности двигателя, а именно, из-за его перегрева, рейс отложили.

Российские туристы рассказали, что представители авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или отправить пассажиров в Москву на другом самолёте. Однако этого так и не произошло. В районе 17:00 мск россиян начали пофамильно вызывать для размещения в гостинице.

При этом уточнялось, что после выселения из неё в 20:00 отдыхающим придется самостоятельно решать проблемы с размещением, если самолёт до этого времени не будет готов.

Читайте также:

«Аэрофлот» заплатит семье компенсацию 293 тыс рублей за задержку рейса

Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет

Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево с отказом тяги
#аэропорт
#рейсы
#оаэ
#пассажиры
#туристы
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хорошее время для примирения»: 22 сентября наступило осеннее равноденствие
22 сентября 2024, 20:08

Фото: iStock/puflic_senior

Осеннее равноденствие наступает 22 сентября. День становится равен ночи, а затем постепенно убавляется, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Когда Солнце переходит в нулевой градус Весов и оказывается в точке осеннего равноденствия, особое внимание обратить надо на баланс во всём, на поиск идеального решения. Важные вопросы следует глубоко и долго обдумывать, прежде чем что-то предпринять.

Это хорошее время для примирения. Для того, чтобы не упускать возможности важно учитывать как свои интересы, так и интересы партнёра. Надо проявлять любезность, доброту и общительность. В более близких отношениях можно позволить себе сентиментальность, теплые эмоции.

Благоприятно пересмотреть свои достижения, цели и стремления, а смотреть в будущее лучше смело и оптимистично.

Читайте также:

Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев

Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений

Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
#осень
#солнце
#будущее
#эмоции
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat
22 сентября 2024, 20:02

Фото: iStock/:Vitalii Marchenko

Разработчики игры Hamster Kombat конвертировали накопленные игроками ресурсы в криптовалюту HMSTR, что вызвало негодование у геймеров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее, до фиксации прогресса в игре, разработчики сообщали, что основным источником прибыли в ходе раздачи станет показатель пассивного дохода в игре. Однако вскоре выяснилось, что за один миллион прибыли в час геймеры получили 2,2 доллара (около 203 рублей). Многие игроки поделились, что оставляли смартфоны включенными на ночь ради игры, что значительно ухудшило производительность их аккумуляторов. Таким образом, игра принесла больше вреда, нежели пользы.

Кроме того, игроки были недовольны тем, что одним из ключевых факторов дохода стал не пассивный дохов, а ключи.

Ещё одной причиной негодования геймеров стало то, что разработчики не предоставили криптовалюту тем, кто использовал автоматизированные средства добычи монет.

Читайте также:

Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat

В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

Россияне массово скупают массажёры для тапания хомяка
#ключи
#игра
#пользователи
#жалобы
#telegram
#криптовалюта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский блогер Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты
22 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал в Румынию через Карпаты. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
После прибытия в Румынию он опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как через горы бежал в соседнюю страну. Позднее он поделился, что ему очень нравится в Румынии.

Также в своём блоге он показал повестку, по которой 14 сентября ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Днём ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина потеряла более половины населения из-за покинувших после начала СВО страну, сбежавших от мобилизации и погибших на фронте.

Читайте также:

Сотрудники военкомата в Киеве задержали гражданина США

Недовольные мобилизацией граждане Украины сотнями сжигают машины ВСУ

На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации
#украина
#румыния
#мобилизация
#блогер
#горы
Следите за нашими новостями
в удобном формате