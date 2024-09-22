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Мошенники от лица Минобороны развели певицу Наталью Москвину

22 сентября 2024, 19:27
Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

Мошенники развели Заслуженную артистку России Наталью Москвину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что сначала женщине в Telegram пришло сообщение от сотрудника Центрального Дома Российской Армии, в котором она раньше работала. Он предупредил её о проверке, которую проводит ФСБ.

После этого певице поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ Воробьёва Д., который заявил, что с её счёта пытаются снять средства для дальнейшего перевода на Украину. Он пригрозил Москвиной, что если она не будет помогать в расследовании, её действия будут классифицированы как преступление.



Затем артистке позвонил сотрудник Росфинмониторинга, по указаниям которого Москвина совершила несколько денежных переводов.

В общей сложности певица отдала мошенникам более миллиона рублей.

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