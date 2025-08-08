Эксперт объяснил порядок действий после передачи данных мошенникам
Аналитик Воронин: после связи с мошенниками нужно изменить пароль от «Госуслуг»
Если человек осознал, что мог стать жертвой мошенников и передал им свои личные данные, ему следует немедленно изменить пароль на портале «Госуслуги» и проверить историю активности своего аккаунта.
Об этом сообщил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин в интервью RT.
«При обнаружении подозрительной активности важно обратиться в полицию, чтобы зафиксировать случай несанкционированного доступа к вашему аккаунту», — добавил он.Также Воронин рекомендовал сменить пароли в банковских приложениях и социальных сетях.
«Не забывайте, что нельзя передавать личные данные по телефону или в мессенджерах незнакомым людям, даже если они утверждают, что представляют органы государственной власти или другие службы», — подчеркнул аналитик.