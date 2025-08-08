Эксперт объяснил порядок действий после передачи данных мошенникам

08 августа 2025, 14:17

Аналитик Воронин: после связи с мошенниками нужно изменить пароль от «Госуслуг»

Фото: istockphoto / Diy13

Если человек осознал, что мог стать жертвой мошенников и передал им свои личные данные, ему следует немедленно изменить пароль на портале «Госуслуги» и проверить историю активности своего аккаунта.





Об этом сообщил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин в интервью RT.





«При обнаружении подозрительной активности важно обратиться в полицию, чтобы зафиксировать случай несанкционированного доступа к вашему аккаунту», — добавил он.

«Не забывайте, что нельзя передавать личные данные по телефону или в мессенджерах незнакомым людям, даже если они утверждают, что представляют органы государственной власти или другие службы», — подчеркнул аналитик.