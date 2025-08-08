Юрист рассказал, когда родственнику могут отказать в получении наследства

08 августа 2025, 14:20

Кваша: родственнику могут отказать в получении наследства, если прошло полгода

Фото: istockphoto/M.photostock

Не все родственники автоматически получают наследство — об этом «Вечерняя Москва» напомнила на примере жительницы Кузбасса, которая пропустила срок и из‑за этого лишилась части имущества отца и не смогла оспорить решение в суде.