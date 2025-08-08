Юрист рассказал, когда родственнику могут отказать в получении наследства
Не все родственники автоматически получают наследство — об этом «Вечерняя Москва» напомнила на примере жительницы Кузбасса, которая пропустила срок и из‑за этого лишилась части имущества отца и не смогла оспорить решение в суде.
По словам юриста Дмитрия Кваши, одной из основных причин отказа в наследовании являются умышленные действия самого претендента, повлёкшие гибель наследодателя. Речь идёт о целенаправленном причинении вреда, неоказании необходимой помощи или отсутствии надлежащего ухода. Часто, отметил эксперт, внуки, подмешивая препараты или нанося тяжкие телесные повреждения, доводят стариков до смерти — в таких случаях суд признаёт их недостойными наследниками.
Также имущественных прав может лишиться родитель, ранее лишённый родительских прав, если ребёнок погиб — суд рассматривает такого человека фактически как того, кто не заботился о наследодателе при жизни, и отказывает в наследстве.
Кроме того, наследство можно получить только при заявлении прав в течение шести месяцев. В то же время, если наследник не знал о смерти родственника или о существовании наследства, у него есть возможность оспорить судебное решение. Наконец, наследники иногда получают вместе с имуществом и долги — при этом кредитор вправе требовать погашения задолженности лишь с тех родственников, которые приняли наследство.
