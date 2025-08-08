Хозяйка Муси из «Ласточкиного гнезда» рассказала, как кошка живет сегодня

08 августа 2025, 14:14

Кошка Муся, которую в феврале мужчина выбросил с 40-метровой скалы у замка «Ласточкино гнездо» в Гаспре, полностью оправилась и вновь спокойно смотрит вниз с высоты. Об этом «Газете.Ru» сообщила ее нынешняя хозяйка, ветеринар Светлана Власенко.





По ее словам, животное уже не помнит о происшествии и активно играет.



«Муся живет у меня, все с ней хорошо. Первые дни побаивалась высоты, а сейчас с большим удовольствием смотрит с окошка и прыгает по стенкам на прогулке», — рассказала она.