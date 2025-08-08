Хозяйка Муси из «Ласточкиного гнезда» рассказала, как кошка живет сегодня
Кошка Муся, которую в феврале мужчина выбросил с 40-метровой скалы у замка «Ласточкино гнездо» в Гаспре, полностью оправилась и вновь спокойно смотрит вниз с высоты. Об этом «Газете.Ru» сообщила ее нынешняя хозяйка, ветеринар Светлана Власенко.
По ее словам, животное уже не помнит о происшествии и активно играет.
«Муся живет у меня, все с ней хорошо. Первые дни побаивалась высоты, а сейчас с большим удовольствием смотрит с окошка и прыгает по стенкам на прогулке», — рассказала она.Муся прожила у замка около десяти лет и была местной достопримечательностью. После инцидента ее спасли из расщелины, повреждений у животного не было.
Против мужчины, выбросившего кошку, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы.