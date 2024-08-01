Эксперты рассказали, как получать стабильную прибыль от сдачи квартиры в аренду

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Сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход, если жилье располагается в необычной перспективной локации. Об этом со ссылкой на директора инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергея Сергеева сообщает «Петербург Эксперт».
Сергеев отметил, что покупка квартиры в качестве инвестиции имеет ряд преимуществ: невысокие риски, низкий порог входа для начинающих инвесторов и надежность. По его словам, недвижимость защищена от инфляции и при необходимости ее всегда можно продать, передать по наследству или просто жить в ней.
Для того, чтобы получать прибыль от сдачи квартиры на протяжении всего года, следует выбирать жилье в необычных локациях рядом с достопримечательностями, уникальными местами для отдыха, в исторических районах или кварталах с богатой инфраструктурой, добавил эксперт.
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