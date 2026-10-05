Эксперты рассказали, как правильно приготовить вкусный кофе
Вкус кофе зависит не только от сорта зёрен, но и от способа приготовления. На результат влияют свежесть кофе, степень помола, качество и температура воды, время заваривания и соотношение ингредиентов, сообщает Общественная Служба Новостей.
Специалисты рассказали, что молотый кофе быстрее теряет аромат, поэтому зёрна лучше измельчать непосредственно перед приготовлением. Хранить их рекомендуется в герметичной непрозрачной упаковке в прохладном тёмном месте. Помол подбирают под способ заваривания: крупный подходит для френч-пресса, средний — для фильтр-кофе, мелкий — для эспрессо и турки.
Вода должна быть чистой, без посторонних запахов и излишней жёсткости. Для большинства способов оптимальна температура 90–96 градусов. Слишком холодная вода может сделать напиток слабым и кислым, а перегретая — горьким. В качестве базовой пропорции используют примерно один грамм кофе на 15–17 граммов воды.
Для турки нужен очень мелкий помол, для эспрессо — мелкий, для френч-пресса — крупный. При заваривании кофе не стоит доводить его до активного кипения, а во френч-прессе напиток обычно настаивают около четырёх минут.
Неприятный вкус часто связан с неправильным помолом, температурой или временем заваривания. Кислинка может указывать на недостаточную экстракцию, а чрезмерная горечь — на слишком мелкий помол или длительное заваривание. Также на вкус влияют свежесть зёрен и качество воды.
Кофейное оборудование необходимо регулярно очищать: удалять кофейные масла и промывать фильтры, а кофемашину периодически очищать от накипи.
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