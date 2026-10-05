Эксперты рассказали, как правильно приготовить вкусный кофе

05 октября 2026, 12:36

На вкус напитка влияют зёрна, вода, помол и температура

Фото: istockphoto / iWichy

Вкус кофе зависит не только от сорта зёрен, но и от способа приготовления. На результат влияют свежесть кофе, степень помола, качество и температура воды, время заваривания и соотношение ингредиентов, сообщает Общественная Служба Новостей.