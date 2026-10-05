Раскрыто, кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
В России есть два способа платить за ЖКХ меньше: льготы и субсидии. Эксперты URA.RU раскрыли, кто может рассчитывать на поддержку государства при оплате коммуналки.
Государство предоставляет два основных механизма поддержки для граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги: льготы и субсидии. Льготы представляют собой скидки для определенных категорий населения, независимо от уровня их доходов. Профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев рассказал о том, кто имеет право на такую поддержку.
По его словам, федеральные льготы в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются инвалидам всех групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России и СССР, а также членам семей погибших военнослужащих. Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на полное освобождение от оплаты. Многодетные семьи могут рассчитывать на скидку не менее 30% по федеральному стандарту, хотя регионы могут устанавливать более высокие процентные ставки, отметил он.
Субсидии, в свою очередь, предоставляются адресно и компенсируют часть расходов на коммунальные услуги, если они превышают определенную долю в семейном бюджете. Согласно федеральному стандарту, эта доля составляет 22%, однако многие регионы устанавливают более низкие пороги, добавил экономист.
Как льготы, так и субсидии можно оформить через органы социальной защиты по месту жительства, многофункциональные центры «Мои документы» или портал государственных услуг.
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