Раскрыто, кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ

05 октября 2026, 12:31

Ряд категорий граждан могут оплачивать коммуналку со скидками

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России есть два способа платить за ЖКХ меньше: льготы и субсидии. Эксперты URA.RU раскрыли, кто может рассчитывать на поддержку государства при оплате коммуналки.