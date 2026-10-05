Учителя Петербурга рассказали, как помочь детям раскрыть таланты

05 октября 2026, 11:49

Учителя поделились историями о профессии и работе с детьми

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В рамках совместного проекта «Петербургского дневника» и контент-центров Петербурга городские педагоги рассказали о своей профессии и о том, почему важно замечать способности каждого ребёнка.





Директор школы № 127 Красногвардейского района, учитель истории Олег Катренко отметил, что роль педагога остаётся неизменной, несмотря на изменения в обществе.





«Задача педагога заключается в том, чтобы быть ориентиром и связующей нитью между прошлым и будущим. Сегодня, в эпоху стремительных перемен и информационного шума, эта миссия важна как никогда», — сказал он.

«Мой профессиональный опыт — информатика и робототехника, которым я обучаю детей, — оказался как никогда востребован на передовой», — рассказал он.

«Дети рождаются с крылышками, а учителя помогают им взлететь», — сказала педагог, добавив, что считает преподавание своим призванием и счастьем.Читайте также: