Учителя Петербурга рассказали, как помочь детям раскрыть таланты
Учителя поделились историями о профессии и работе с детьми
В рамках совместного проекта «Петербургского дневника» и контент-центров Петербурга городские педагоги рассказали о своей профессии и о том, почему важно замечать способности каждого ребёнка.
Директор школы № 127 Красногвардейского района, учитель истории Олег Катренко отметил, что роль педагога остаётся неизменной, несмотря на изменения в обществе.
«Задача педагога заключается в том, чтобы быть ориентиром и связующей нитью между прошлым и будущим. Сегодня, в эпоху стремительных перемен и информационного шума, эта миссия важна как никогда», — сказал он.Учитель английского языка и методист школы № 567 Петродворцового района Вероника Федоровская рассказала о семейной педагогической традиции. «Настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высоты своих знаний до незнания учеников и вместе с ними совершить восхождение», — подчеркнула она. По словам педагога, её главным примером была мама, которая показала, что учитель должен уметь быть рядом с учеником в момент открытия нового.
Учитель английского языка школы № 207 Центрального района Александра Полякова призналась, что пришла в профессию благодаря семейному примеру. Её мама и сестра преподают русский язык и литературу, а дедушка учил студентов в Политехническом институте.
Заместитель директора школы № 77 Петроградского района и учитель информатики Иван Новоселов, который участвует в специальной военной операции, отметил востребованность своих профессиональных навыков.
«Мой профессиональный опыт — информатика и робототехника, которым я обучаю детей, — оказался как никогда востребован на передовой», — рассказал он.Руководитель центра цифрового образования «ИнфинITи» школы № 31 Василеостровского района Любовь Сокина подчеркнула, что каждый ребёнок обладает уникальными способностями.
«Дети рождаются с крылышками, а учителя помогают им взлететь», — сказала педагог, добавив, что считает преподавание своим призванием и счастьем.Читайте также: