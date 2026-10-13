Эксперты рассказали, кому стоит отказаться от недозрелых бананов
Употребление бананов, особенно недозрелых, может ухудшить состояние людей с запорами. Об этом сообщили эксперты издания HuffPost, передаёт Общественная Служба Новостей.
Проблема связана с составом плодов. Танины и устойчивый крахмал в них трудно расщепляются в пищеварительной системе, из-за чего опорожнение кишечника может замедлиться, а неприятные ощущения — усилиться.
Чтобы облегчить состояние, специалисты рекомендуют пить достаточно жидкости и включать в рацион продукты, богатые клетчаткой. Также важно поддерживать физическую активность, которая стимулирует работу кишечника.
Кроме того, эксперты советуют разнообразить меню фруктами. Яблоки, финики, инжир и груши могут помочь нормализовать пищеварение.
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