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Эксперты рассказали, кому стоит отказаться от недозрелых бананов

Танины и крахмал в неспелых бананах замедляют работу кишечника
Фото: istockphoto / bhofack2

Употребление бананов, особенно недозрелых, может ухудшить состояние людей с запорами. Об этом сообщили эксперты издания HuffPost, передаёт Общественная Служба Новостей.



Проблема связана с составом плодов. Танины и устойчивый крахмал в них трудно расщепляются в пищеварительной системе, из-за чего опорожнение кишечника может замедлиться, а неприятные ощущения — усилиться.

Чтобы облегчить состояние, специалисты рекомендуют пить достаточно жидкости и включать в рацион продукты, богатые клетчаткой. Также важно поддерживать физическую активность, которая стимулирует работу кишечника.

Кроме того, эксперты советуют разнообразить меню фруктами. Яблоки, финики, инжир и груши могут помочь нормализовать пищеварение.

Дайана Хусинова

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