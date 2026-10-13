В Новосибирской области вырос спрос на сборщиков мебели

13 октября 2026, 16:48

Сборщикам мебели в Новосибирске предлагают почти 120 тысяч рублей в месяц

Фото: istockphoto / ArtemSam

В Новосибирской области работодатели стали активнее искать сборщиков мебели. В третьем квартале 2026 года количество вакансий для них выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.