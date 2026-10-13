В Новосибирской области вырос спрос на сборщиков мебели
В Новосибирской области работодатели стали активнее искать сборщиков мебели. В третьем квартале 2026 года количество вакансий для них выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на экспертов «Авито Работы». Средние зарплатные предложения для сборщиков мебели достигли 119,5 тысячи рублей в месяц — на 33% больше, чем годом ранее.
На втором месте по росту спроса оказались автожестянщики. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 117%. В среднем работодатели предлагали им 120 тысяч рублей в месяц — на 20% больше, чем год назад.
Третье место заняли слесари: спрос на них вырос на 28%. Средняя предлагаемая зарплата составила 89,9 тысячи рублей в месяц, увеличившись за год на 20%.
По информации «Авито Работы», зарплатные предложения рассчитывают как среднее между минимальной и максимальной суммами, указанными в вакансиях. Фактический доход может отличаться от этих значений из-за премий, бонусов и дополнительных выплат.
Рост спроса на рабочие специальности связан с потребностью предприятий в сотрудниках для производства, ремонта и строительства. При этом работодатели стараются привлекать специалистов конкурентными зарплатами и дополнительными преимуществами, включая медицинскую страховку, оплату питания и проезда, а также обучение за счёт компании.
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