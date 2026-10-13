Петербуржцы готовы реже ходить в рестораны ради путешествий

13 октября 2026, 17:11

Исследование: 70% жителей Петербурга экономят ради путешествий

Фото: istockphoto / Choreograph (Konstantin Yuganov)

Жители Петербурга готовы отказываться от привычных трат ради путешествий. В частности, они реже посещают кафе и рестораны, сокращают расходы на развлечения и необязательные покупки. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование ювелирного бренда Sokolov и сервиса OneTwoTrip.