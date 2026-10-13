Петербуржцы готовы реже ходить в рестораны ради путешествий
Жители Петербурга готовы отказываться от привычных трат ради путешествий. В частности, они реже посещают кафе и рестораны, сокращают расходы на развлечения и необязательные покупки. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование ювелирного бренда Sokolov и сервиса OneTwoTrip.
По итогам исследования, 35% опрошенных немного ограничивают себя в расходах ради поездок, ещё 35% готовы экономить существенно. При этом 14% считают, что путешествия должны укладываться в привычный бюджет, а 17% не откладывают деньги на отпуск.
Чаще всего петербуржцы ежемесячно копят от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый четвёртый откладывает от 10 до 30 тысяч рублей, 17% — от 30 до 50 тысяч, а 10% — более 50 тысяч рублей.
Ради путешествий 45% участников исследования экономят на одежде и обуви, гаджетах, такси и бьюти-процедурах. При этом труднее всего им отказаться от посещения кафе, обновления гардероба и спонтанных покупок.
Во время поездок горожане выбирают более дешёвое жильё, отели без питания и неудобное время вылета. Некоторые путешествуют только с ручной кладью и соглашаются на рейсы с пересадками. В отпуске они стараются меньше тратить на шопинг, такси и сувениры.
Каждый пятый опрошенный чаще готовит самостоятельно и реже посещает рестораны. При этом почти четверть не хотят экономить в отпуске ни на чём.
Больше половины респондентов привозят подарки близким, 40% покупают сувениры, 38% — гастрономические продукты, а 26% выбирают товары местных брендов.
Если денег на поездку мечты не хватает, 39% опрошенных выберут более дешёвые отель и перелёт, а 31% продолжат копить. Ещё 27% сократят продолжительность путешествия, 18% выберут более бюджетное направление или перенесут поездку. Только 10% готовы отказаться от неё.
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