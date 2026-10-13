В Госдуме оценили состояние теплосетей Новосибирска

13 октября 2026, 16:56

Депутат Аксёненко: износ теплосетей в районах Новосибирской области выше 70%

Фото: istockphoto / almaphoto

В Новосибирске за год отремонтировали 58 километров теплосетей, а износ коммуникаций сократился с 70% до 66%. Однако в сельских районах области показатель превышает 70%, а темпы обновления инфраструктуры не успевают за её износом.