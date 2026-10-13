В Госдуме оценили состояние теплосетей Новосибирска
В Новосибирске за год отремонтировали 58 километров теплосетей, а износ коммуникаций сократился с 70% до 66%. Однако в сельских районах области показатель превышает 70%, а темпы обновления инфраструктуры не успевают за её износом.
Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксёненко.
По словам депутата, оценивать состояние городских теплосетей сразу после запуска отопления сложно: во время эксплуатации выявляются дефекты, которые ранее не удавалось обнаружить. Ремонт коммуникаций продолжается и после начала отопительного сезона.
Аксёненко отметил, что для решения проблемы необходимо значительно увеличить финансирование. Одна из сложностей Новосибирска — бесхозные сети, которые появились в 1990-х и 2000-х годах. На таких участках износ нередко превышает 70%.
В качестве примера депутат привёл трубопровод на улице 1905 года в Железнодорожном районе. Его передали на баланс города только в начале октября.
Для решения проблем в сфере ЖКХ фракция «Справедливая Россия» предлагает провести масштабный аудит коммунальной инфраструктуры, передать сети под государственный контроль и создать отдельную федеральную программу их обновления. Также депутаты выступают за повышение прозрачности тарифов и расходов на содержание коммуникаций.
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