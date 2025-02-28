Россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте

Фото: iStock/Kateryna Bibro
Итальянский бренд Barilla объявил о повышении цен на импортные макаронные изделия в России на 15–30% с 1 марта.
Уведомление о корректировке цен направлено ритейлерам компанией ООО «Барилла Рус», занимающей 10% российского рынка макаронных изделий. Об этом сообщили представители торговых сетей со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания «Коммерсант».
Стоит учитывать, что бренд Barilla является одним из самых популярных в России.
Из 24 позиций импортного ассортимента большинство наименований подорожает на указанный процент (15-30%), лишь два продукта изменятся в цене незначительно.
Рост цен связан с увеличением таможенных пошлин на товары из «недружественных» стран, откуда Barilla импортирует 20% своей продукции.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьей за свою грубость в порыве эмоций и обвинения в предвзятости к русским.
Читайте также:
Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле
В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
Стоит учитывать, что бренд Barilla является одним из самых популярных в России.
Из 24 позиций импортного ассортимента большинство наименований подорожает на указанный процент (15-30%), лишь два продукта изменятся в цене незначительно.
Рост цен связан с увеличением таможенных пошлин на товары из «недружественных» стран, откуда Barilla импортирует 20% своей продукции.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьей за свою грубость в порыве эмоций и обвинения в предвзятости к русским.
Читайте также:
Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле
В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
Мария Моисеева