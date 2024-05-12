Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

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Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов.
По его словам, никаких предметных обсуждений по этому вопросу пока не велось. Отмечается, что экспертиза трофейной техники необходима для анализа особенностей и тенденций развития вооружений и военной техники других стран.
Ранее в парке Победы на Поклонной горе начала работу выставка трофейной техники. Выставка продлится до начала лета. На ней представлено оружие, поставляемое в ВСУ США, Великобританией, Францией, Турцией, Австрией и другими странами. В частности, представлены танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.
По имеющимся данным, 3 мая военнослужащие российской группы «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.
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Ранее в парке Победы на Поклонной горе начала работу выставка трофейной техники. Выставка продлится до начала лета. На ней представлено оружие, поставляемое в ВСУ США, Великобританией, Францией, Турцией, Австрией и другими странами. В частности, представлены танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.
По имеющимся данным, 3 мая военнослужащие российской группы «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.
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Александр Климов