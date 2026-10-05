Эксперты спрогнозировали падение спроса на семейную ипотеку
Спрос на семейную ипотеку в России может снизиться на 10–40% после изменения условий программы. Часть семей может отказаться от покупки жилья или переключиться на аренду и строительство частных домов, сообщает РБК.
С 1 октября условия семейной ипотеки ужесточились: максимальный срок кредитования сократили вдвое, а ставки для семей с одним-двумя детьми выросли. При этом для большинства семей увеличили максимальную сумму кредита.
По оценкам экспертов, выдача семейной ипотеки может сократиться на 10–40% в ближайшие месяцы. Из-за роста платежей часть заемщиков будет выбирать более дешевое или удаленное жилье, меньшую площадь либо вносить больший первоначальный взнос.
Часть спроса может перейти на вторичный рынок и строительство частных домов, где ставка семейной ипотеки сохраняется на уровне 6%.
При этом существенного роста цен на жилье специалисты не ожидают: снижение спроса, наоборот, может ограничить повышение стоимости новостроек. Зато арендные ставки способны вырасти, если больше семей откажется от покупки квартиры в пользу аренды.
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