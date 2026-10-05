Эксперты спрогнозировали падение спроса на семейную ипотеку

05 октября 2026, 17:56

Выдачи льготных кредитов могут сократиться на 10–40%

Фото: istockphoto / Evkaz

Спрос на семейную ипотеку в России может снизиться на 10–40% после изменения условий программы. Часть семей может отказаться от покупки жилья или переключиться на аренду и строительство частных домов, сообщает РБК.