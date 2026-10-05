«Именно они попадают в стационары»: в Минздраве РТ призвали пожилых прививаться от гриппа

05 октября 2026, 17:14

Людям старше 60 лет особенно важно делать прививку от гриппа

Фото: Istock / MargJohnsonVA

Пожилые люди относятся к одной из основных групп риска при гриппе. Для них инфекция может протекать тяжелее, чаще приводить к госпитализации и иметь более серьёзные последствия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.





По словам специалиста, особенно внимательно к профилактике стоит относиться людям старше 60 лет. Именно они, как отметил эпидемиолог, чаще оказываются в стационарах с осложнениями после гриппа.





«Нужно напомнить о группах риска. Среди них – лица старше шестидесяти лет. Именно они попадают к нам в стационары и именно такие случаи, к сожалению, чаще заканчиваются летальным исходом. Причиной тому возраст и наличие других сопутствующих заболеваний», — объяснил Дмитрий Лопушов.