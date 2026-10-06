06 октября 2026, 09:38

Фото: Istock/ Dzmitrock87

Согласно народному календарю, 7 октября отмечается Фекла Заревница, или Фекла Запрядальница. Такое название появилось потому, что к этому времени дни становились заметно короче, а зори — багряными. Начинались хлебные замолотки, и в натопленных овинах загорался огонь нового урожая. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Феклы Иконийской — первой женщины-проповедницы, ученицы апостола Павла. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Andrey Chizh

Традиции дня

Фото: Istock/ fotocelia

Народные запреты

Категорически нельзя было предаваться грусти и унынию: верили, что тоска, пережитая в этот день, растянется на целый год и привлечёт беды;

верили, что тоска, пережитая в этот день, растянется на целый год и привлечёт беды; Не давали в долг деньги, хлеб или соль — это грозило разорением и нищетой, так как вместе с долгом уходила удача;

— это грозило разорением и нищетой, так как вместе с долгом уходила удача; Не приглашали в гости родственников и сами не ходили к ним: считалось, что встреча в этот день приведёт к долгой ссоре или охлаждению отношений;

считалось, что встреча в этот день приведёт к долгой ссоре или охлаждению отношений; Не заключали крупных сделок и не начинали новых дел: договорённости, достигнутые на Феклу, могли оказаться неудачными, а планы — рухнуть;

договорённости, достигнутые на Феклу, могли оказаться неудачными, а планы — рухнуть; Не оставляли дом в беспорядке, уходя по делам: верили, что это навлечёт на жилище и его владельцев тяжёлые времена;

верили, что это навлечёт на жилище и его владельцев тяжёлые времена; Не стригли волосы — это грозило потерей жизненной силы;

— это грозило потерей жизненной силы; Не ссорились и не выясняли отношения возле огня или печи: считалось, что это может навлечь пожар или серьёзную беду.

Приметы

Фото: Istock/ 4002507375