Фекла Заревница 7 октября: почему нельзя стричь волосы, ходить в гости и начинать новые дела, народные приметы
Согласно народному календарю, 7 октября отмечается Фекла Заревница, или Фекла Запрядальница. Такое название появилось потому, что к этому времени дни становились заметно короче, а зори — багряными. Начинались хлебные замолотки, и в натопленных овинах загорался огонь нового урожая. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Феклы Иконийской — первой женщины-проповедницы, ученицы апостола Павла. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Фёклы Заревницы — характерный пример того, как языческие земледельческие обряды древних славян переплелись с православным календарём. К началу октября на Руси завершались полевые работы, крестьяне приступали к обмолоту зерна, а огонь, без которого этот процесс был невозможен, становился главным символом дня. С распространением христианства к этим обрядам прибавилось почитание святой Фёклы — женщины, чья жизнь была связана с огнём и чудесным спасением от него.
Святая Фёкла родилась в I веке в городе Иконии (ныне турецкий город Конья) в богатой знатной семье. Она отличалась необыкновенной красотой, и в восемнадцать лет её обручили с знатным юношей. Однако Фёкла услышала проповедь апостола Павла и всем сердцем возлюбила Христа. Она отказалась от брака и решила посвятить себя служению Богу. Мать и жених воспротивились её выбору. Жених обвинил апостола Павла перед правителем, и того бросили в темницу. Фёкла ночью подкупила стражников своими украшениями и проникла к узнику, после чего три дня слушала его наставления.
За отказ от брака Фёклу приговорили к сожжению. Она бесстрашно взошла на костёр, но внезапно грянул гром, начался ливень с градом и погасил пламя. Спасшись, Фёкла нашла апостола Павла и вместе с ним отправилась в Антиохию. Там она вновь подверглась преследованиям: её бросали к диким зверям, привязывали к быкам, но всякий раз Господь чудесно сохранял её невредимой. По благословению апостола Павла Фёкла поселилась в окрестностях Селевкии Исаврийской и провела там долгие годы, проповедуя Евангелие, обращая язычников ко Христу и исцеляя больных молитвой. Скончалась святая в глубокой старости, дожив до девяноста лет. Когда преследователи-язычники пришли за ней, она обратилась к Христу, и гора расступилась, сокрыв её навеки. За многолетний подвиг проповеди Церковь именует Фёклу равноапостольной.
Святой Фёкле молятся о даровании счастливого брака и крепкой семьи, об исцелении от болезней — особенно глазных и кожных, а также от ожогов. Её почитают как защитницу женщин и покровительницу целомудрия. Согласно православным святцам, 7 октября именины отмечают Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Павел, Сергей, Степан и Фёкла.
Традиции дняК дню Феклы крестьяне завершали сбор боровиков, отправляясь в лес в последний раз за сезон. Удачливый грибник возвращался с полными корзинами, и в доме накрывали богатый стол, где почётное место занимали жареные грибы с картошкой или пироги с грибной начинкой.
В день Фёклы женщины обязательно брались за прялки. Начать нитку в этот день значило «запрясть удачу» — поэтому святую называли ещё и Запрядальницей. Пряли весело, с песнями, и верили, что от этого в доме поселятся благополучие и финансовая стабильность. Женщины также наводили порядок в доме: лёгкая уборка, по поверьям, приносила гармонию и спокойствие на весь следующий год.
На Феклу играли свадьбы: верили, что «всё, что завязано в этот день, — не развязать». Замужняя женщина по имени Фёкла связывала руки жениха и невесты красной нитью, скрепляя узел воском от свечи. Нить носили месяц, затем прятали, чтобы уберечь семейное счастье от порчи.
Народные запреты
- Категорически нельзя было предаваться грусти и унынию: верили, что тоска, пережитая в этот день, растянется на целый год и привлечёт беды;
- Не давали в долг деньги, хлеб или соль — это грозило разорением и нищетой, так как вместе с долгом уходила удача;
- Не приглашали в гости родственников и сами не ходили к ним: считалось, что встреча в этот день приведёт к долгой ссоре или охлаждению отношений;
- Не заключали крупных сделок и не начинали новых дел: договорённости, достигнутые на Феклу, могли оказаться неудачными, а планы — рухнуть;
- Не оставляли дом в беспорядке, уходя по делам: верили, что это навлечёт на жилище и его владельцев тяжёлые времена;
- Не стригли волосы — это грозило потерей жизненной силы;
- Не ссорились и не выясняли отношения возле огня или печи: считалось, что это может навлечь пожар или серьёзную беду.
Приметы
- Если 7 октября гремит гром — зима будет тёплой, бесснежной и короткой;
- Обилие желудей на дубах предвещает мягкую зиму и урожайное лето;
- Птицы низко летают над землёй — к ранней и холодной зиме;
- Листья не спешат осыпаться с деревьев — холода придут поздно;
- Яркое солнце утром — к скорой перемене погоды.